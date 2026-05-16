Nogomet

Po štirih uspešnih letih Doffo zapušča tabor Olimpije

Ljubljana, 16. 05. 2026 21.00 pred eno minuto 2 min branja 0

Lu.M
Agustin Doffo na tekmi NK Olimpija - Kairat

Ob koncu sezone so veliko pozornosti požela ugibanja o prihodnosti enega ključnih igralcev Olimpije Agustina Doffa. Iz tabora zmajev so pred predzadnjo tekmo prvenstva sporočili, da se bo ljubljenec ljubljanskih tribun po koncu sezone poslovil. Argentinec je dres Olimpije nosil vse od sezone 2022/23.

Redki so tujci, ki so v slovenski Prvi ligi pustili večji vtis od Agustina Doffa. Argentinec je v Ljubljano prišel pred začetkom sezone 2022/23 iz Tuzle, kjer je bil v bosanskem prvenstvu kronan za najboljšega igralca sezone. Borbeni vezist se je domači publiki takoj priljubil z izjemno požrtvovalnostjo in ostrino, ki sta ga delali nepogrešljivega v zasedbi zmajev. Nanj so računali prav vsi trenerji od Alberta Riere do Victorja Sancheza. V zeleno-belem dresu je zbral 165 nastopov, osvojil dva naslova državnega prvaka in se dvakrat uvrstil v skupinski del Konferenčne lige. V lanski sezoni je skupaj s soigralci dosegel še en mejnik, ko so v Ljubljano prvič prinesli tudi evropsko pomlad.

"Olimpija in Ljubljana bosta vedno imeli posebno mesto v mojem srcu. Hvala soigralcem, trenerjem, zaposlenim v klubu in predvsem navijačem za vso podporo v teh letih. Bilo mi je v čast nositi ta dres in biti kapetan Olimpije. Skupaj smo dosegli velike stvari, pri vsem tem pa sem izjemno užival. To ni zbogom, je le nasvidenje. Doma imam sina, ki se je tukaj rodil. Del Slovenije bo tako vedno z mano. Tega se bom vedno rad spominjal, enako pa velja tudi za klub, ki ga bom še naprej zvesto spremljal. Hvala Ljubljana, hvala Olimpija. Gremo, zmaji," je ob slovesu povedal 30-letnik.

