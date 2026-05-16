Po štirih uspešnih letih Doffo zapušča tabor Olimpije

Redki so tujci, ki so v slovenski Prvi ligi pustili večji vtis od Agustina Doffa. Argentinec je v Ljubljano prišel pred začetkom sezone 2022/23 iz Tuzle, kjer je bil v bosanskem prvenstvu kronan za najboljšega igralca sezone. Borbeni vezist se je domači publiki takoj priljubil z izjemno požrtvovalnostjo in ostrino, ki sta ga delali nepogrešljivega v zasedbi zmajev. Nanj so računali prav vsi trenerji od Alberta Riere do Victorja Sancheza. V zeleno-belem dresu je zbral 165 nastopov, osvojil dva naslova državnega prvaka in se dvakrat uvrstil v skupinski del Konferenčne lige. V lanski sezoni je skupaj s soigralci dosegel še en mejnik, ko so v Ljubljano prvič prinesli tudi evropsko pomlad.