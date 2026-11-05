Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet
Zgodba se razvija

Sturm - Celje 1:2* (ob polčasu)

Gradec, 05. 11. 2026 21.49 pred eno minuto 2 min branja 2

Avtor:
M.J. S.V.
Celje

Nogometaši Celja v Gradcu igrajo tekmo 4. kroga Lige Evropa. Nasprotnik je avstrijski Sturm s slovenskim vezistom in kapetanom Jonom Gorencem Stankovićem. Domača ekipa je v vlogi favorita, kljub temu pa bodo izbranci Zorana Zeljkovića poskušali obogatiti točkovni zbir. Na tribunah Merkur Arene, ki prejme 16.000 gledalcev, je tudi 500 celjskih navijačev. V 29. minuti je Celjane v vodstvo popeljal Svit Sešlar, ki je izkoristil napako Avstrijcev in v solo akciji premagal domačega vratarja, v 40. minuti je izenačil Oumar Diakite (1:1), za novo prednost gostov pa je v zadnji minuti prvega dela poskrbel Benjamin Verbič (1:2).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nogometaši Celja nocoj v Gradcu iščejo zgodovinsko, prvo zmago v ligaškem delu Lige Evropa. Po vrnitvi proti Salzburgu in prepričljivih 4:0 proti Nafti v Avstrijo prihajajo z več samozavesti, na tribunah pa pričakujejo okoli 600 svojih navijačev. Sturm pestijo poškodbe in slabši rezultati, toda doma v tem tekmovanju še ni prejel zadetka. Slovenske prvake zato čaka precej zahteven preizkus.

Za obračun na Merkur Areni, ki sprejme približno 16.000 gledalcev, je prodanih več kot 12.000 vstopnic. Celjska odprava bo za razmere slovenskih prvakov zelo številčna, podpora pa dobrodošla v lovu na pomembne evropske točke. Celjani imajo po treh krogih eno, Sturm štiri. Prvo točko je moštvo Zorana Zeljkovića osvojilo proti Salzburgu, ko se je vrnilo po zaostanku z 0:2. Nato je s 4:0 odpravilo Nafto, po dvakrat sta zadela Mario Kvesić in Armandas Kučys.

Za zdaj ima slovenski prvak, ki se po težavah v uvodu sezone počasi pobira v igri in je pet tekem brez poraza v domači ligi, eno točko v tem evropskem tekmovanju. Sprva je doživel poraza proti Bayerju Leverkusnu in Omonii, v prejšnjem krogu pa je doma pokazal precej boljšo predstavo in remiziral s Salzburgom.

Preberi še Skrb navijačev je bila odveč: Raphinha bo še lep čas Barcin

Ta v avstrijski ligi igra bolje od Sturma ter ima po 11 krogih na drugem mestu osem točk več, toda zasedba iz Gradca je tudi v Ligi Evropa že potrdila, da gre za kakovostno moštvo. Za zdaj ima štiri točke, potem ko je igrala doma 0:0 z Rennesom, izgubila z 0:3 v gosteh pri Bournemouthu, v prejšnjem krogu pa je z 1:0 premagala Marseille.

Tako kot praktično vsak tekmec Celja v Ligi Evropa je tudi Sturm v prednosti po vrednosti igralcev. Transfermarkt avstrijsko zasedbo ocenjuje na 76,5 milijona evrov, slovensko pa na 15,15 milijona. Toliko je, denimo, vreden najvrednejši igralec Sturma, komaj 17-letni vezist Luca Weinhandl. Strelsko najnevarnejši pa je 22-letni iz Reimsa posojen Oumar Diakite, s sedmimi goli trenutno drugi strelec avstrijske lige.

Celjane po gostovanju v Gradcu 26. novembra čaka še gostovanje pri Ferencvarosu, 10. decembra bodo gostili Olympiacos, 21. januarja bodo v gosteh igrali proti Ararat-Armenii, za konec pa bodo 28. januarja gostili NEC Nijmegen.

Izid, 4. krog Lige Evropa:
Sturm - Celje 1:2* (1:2)
Diakite 40.; Sešlar 29., Verbič 45.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet liga evropa celje sturm graz

Elšnikovi rdeče-beli v izdihljajih do zmage

24ur.com 'Zavedamo se, koliko klubu pomeni obračun z Ludogorcem'
24ur.com 'Verjamem, da bodo navijači ponesli fante do zgodovinskega rezultata'
24ur.com Elšnik: Imamo veliko sreče, pa tudi sodniki so na naši strani, zato imamo 43 točk
24ur.com Prvaki upravičili vlogo favorita: derbi Slovana in Celja vsaj malo spomnil na neke druge čase
24ur.com Generalka za Olimpijo uspela: Jovičević s hat-trickom Grosupeljčane popeljal na vrh
24ur.com Ropret: Dobro smo se spočili, mislim, da smo super pripravljeni
24ur.com Navijači Dinama navdušeni, tekma z Borussio že razprodana
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mackon08
05. 11. 2026 19.14
Sanje so dovoljene, realnost pa je čisto druga stvar.
Odgovori
-2
0 2
Barbato43
05. 11. 2026 21.47
Tisina ti k..en levicarski..nimas pojma o nicemer
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Znani Slovenec drugič postal očka, z ženo sta se razveselila deklice
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Po 24 letih zakona se ločujeta
Po 24 letih zakona se ločujeta
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Enkrat debeli, vedno ...
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Bolezen, ki lahko povzroči resne zaplete, se začne s simptomi, podobnimi prehladu
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
Rdeča pesa znižuje krvni tlak, a bodite pozorni na eno stvar
cekin
Portal
Nekoč televizijska zvezda, danes dela v trgovini in pravi, da ga ni sram
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
Zvezdniku Krive poti se podira svet: Razpad zakona in milijoni evrov dolgov
dominvrt
Portal
Evakuacijski nahrbtnik za 72 ur: koliko stvari s seznama so imeli že naši starši v kleti?
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Bombaškoljka
Bombaškoljka
Moč narave
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022