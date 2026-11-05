Sturm - Celje 1:2* (ob polčasu)

Nogometaši Celja nocoj v Gradcu iščejo zgodovinsko, prvo zmago v ligaškem delu Lige Evropa. Po vrnitvi proti Salzburgu in prepričljivih 4:0 proti Nafti v Avstrijo prihajajo z več samozavesti, na tribunah pa pričakujejo okoli 600 svojih navijačev. Sturm pestijo poškodbe in slabši rezultati, toda doma v tem tekmovanju še ni prejel zadetka. Slovenske prvake zato čaka precej zahteven preizkus.

Za obračun na Merkur Areni, ki sprejme približno 16.000 gledalcev, je prodanih več kot 12.000 vstopnic. Celjska odprava bo za razmere slovenskih prvakov zelo številčna, podpora pa dobrodošla v lovu na pomembne evropske točke. Celjani imajo po treh krogih eno, Sturm štiri. Prvo točko je moštvo Zorana Zeljkovića osvojilo proti Salzburgu, ko se je vrnilo po zaostanku z 0:2. Nato je s 4:0 odpravilo Nafto, po dvakrat sta zadela Mario Kvesić in Armandas Kučys.

Za zdaj ima slovenski prvak, ki se po težavah v uvodu sezone počasi pobira v igri in je pet tekem brez poraza v domači ligi, eno točko v tem evropskem tekmovanju. Sprva je doživel poraza proti Bayerju Leverkusnu in Omonii, v prejšnjem krogu pa je doma pokazal precej boljšo predstavo in remiziral s Salzburgom.