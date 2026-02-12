Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Po Tottenhamu trenerja odpustili še pri Nottinghamu

Nottingham, 12. 02. 2026 07.32 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Taiwo Awoniyi

Vodstvo angleškega nogometnega prvoligaša Nottingham Foresta je odpustilo trenerja Seana Dycha po zgolj neodločenem izidu 0:0 na sredini prvenstveni tekmi proti zadnjeuvrščenemu Wolverhamptonu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nottingham, ta je le tri točke nad mesti, ki vodijo v drugo ligo, bo tako iskal že svojega četrtega trenerja v sezoni. Dyche je bil na čelu ekipe manj kot štiri mesece, pred tem sta morala oditi Nuno Espirito Santo in Ange Postecolgou.

Lastnik Nottinghama Evangelos Marinakis se je odločil za slovo od Seana Dycha, potem ko so gledalci izžvižgali ekipo po sredini tekmi, čeprav je ta imela 35 strelov proti vratom tekmeca.

Preberi še Slabi rezultati usodni za Franka

Štiriinpetdesetletni Dyche, ki je pred tem vodil Everton in Burnley, je službo izgubil le nekaj ur po tem, ko je Tottenham odslovil svojega stratega Thomasa Franka.

Forest bo sicer čez en teden igral v gosteh proti Fenerbahčeju v evropski ligi, tri dni pozneje ga v domačem prvenstvu čaka obračun z Liverpoolom.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet Nottingham

Manchester City po zanesljivi zmagi znova diha za vrat Arsenalu

  • katalog
  • Set orodij
  • Električni prekopalnik
  • Vrtna hiška
  • Akustični panel
  • Drsna vrata
  • Kopalniško pohištvo
  • Visokotlačni čistilnik
  • Robotska kosilnica
  • Regal
  • bauhaus - lestev
  • akumulatorske škarje
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zvezdnica priznala: Ločena spalnica za mir in srečo v zvezi
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Kako v resnici izgleda šolanje na domu? Mamica opisuje njihov vsakdan
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
Ko otrok izgubi sorojenca: kako mu kot starši lahko stojimo ob strani
zadovoljna
Portal
Poročila se je s trenerjem, a zakon se ni končal srečno
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, pred raki so težki dnevi
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Prenehanje uživanja kave: Kaj se zgodi z vašim telesom?
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
Kavbojke, ki smo jih nosile pred leti, se vračajo v modo
vizita
Portal
3 horoskopska znamenja, ki najpogosteje zanemarjajo svoje zdravje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Moški po 50. letu naj bodo pozorni na pogosto spregledano zdravstveno tveganje
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Kaj kralj Charles običajno poje v enem dnevu
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
Tri prehranska dopolnila, ki jih ne smete kombinirati z vitaminom C
cekin
Portal
Za toliko se bo letos zvišal regres
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Zvišanje plač v prvi polovici leta napoveduje 65 odstotkov slovenskih delodajalcev
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Na koliko časa mladi danes menjajo službo? Raziskava razkriva prave razloge za odhode
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
Noro odkritje s Super Bowla 2026 – koliko so v resnici zaslužili 'človeški grmi' v nastopu Bad Bunnyja
moskisvet
Portal
Moški, pozor: Ta vrsta hrane povečuje vašo neplodnost
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Ralf Schumacher se bo poročil – nekdanja žena mu želi srečo
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Kaj valentinovo v resnici pomeni moškim?
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
Njegovo priznanje je zasenčilo osvojeno medaljo
dominvrt
Portal
Kako odgnati pajke: naravni repelenti, ki jih pajki ne prenesejo
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
Valentinovo v domačem stilu: 8 daril za partnerja, ki ceni udobje
10 imen za pse s čudovitim pomenom
10 imen za pse s čudovitim pomenom
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
Preden zavržete kozarec za svečo, preberite to
okusno
Portal
Značilne jedi, ki se pripravljajo na debeli četrtek
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Valentinova sladica v kozarcu, ki vabi in navduši
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Hitro kosilo, pripravljeno v manj kot pol ure
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
voyo
Portal
Kmetija
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Ljubezen na drsalkah 2: Zlate olimpijske sanje
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534