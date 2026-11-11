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Nogomet

Grozi vratarju po tragediji konec kariere? Razmišljajo celo o odvzemu licence

Madrid, 11. 11. 2026 12.29 pred 35 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.J.
Jesus Owon

Disciplinska komisija naj bi kmalu odločila o kazni za vratarja Andorre Jesusa Owona, ki se je znašel v središču tragedije, v kateri je življenje izgubil nogometaš Tenerifa Jesus de Miguel. Mediji s Pirenejskega polotoka pišejo, da vratarju grozi ena najhujših kazni v zgodovini. Po usodnem trku bi lahko ostal tudi brez pravice do igranja, saj naj bi ostal brez licence.

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Španska nogometna javnost nestrpno pričakuje odločitev o usodi 25-letnega vratarja Andorre Jesusa Owona, ki se je znašel v središču odmevnega disciplinskega postopka po tragičnem dogodku, v katerem je umrl napadalec Tenerifa Jesus de Miguel.

Usodni trk Jesus de Miguel in Jesusa Owone.
Usodni trk Jesus de Miguel in Jesusa Owone.
FOTO: Twitter

Po poročanju španskih medijev bi lahko Owono prejel eno najstrožjih kazni v zgodovini španskega nogometa. Med možnostmi se omenjata dolga prepoved igranja, neuradno najmanj 15 tekem, pa tudi precej bolj skrajni ukrep.

V igri naj bi bil celo odvzem licence

Tamkajšnji mediji poročajo, da pristojni organi preučujejo tudi možnost odvzema licence, kar bi vratarju iz Ekvatorialne Gvineje onemogočilo nastopanje v španskem nogometu.

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Takšna sankcija je običajno povezana z drugimi disciplinskimi prekrški, med katerimi je tudi nedovoljeno stavljenje, a naj bi jo zaradi izjemne teže posledic obravnavali tudi v tem primeru. Če bi bila takšna odločitev potrjena, bi bila Owonova kariera v španskem nogometu praktično končana.

Med najhujšimi kaznimi doslej

Morebitna prepoved igranja na 15 ali več tekmah bi se uvrstila med najstrožje kazni v zgodovini španskega nogometa. Kot primer se pogosto omenja primer Joaquina Cortiza, ki je bil leta 1964 po grobem posredovanju kaznovan s prepovedjo nastopanja na 24 tekmah. 

Jesus Owono
Jesus Owono
FOTO: X

Med najbolj znanimi primeri ostaja tudi start Andonija Goikoetxee nad Diegom Maradono leta 1983, po katerem je baskovski branilec sprva prejel kazen 18 tekem prepovedi igranja.

Dvom v vrnitev na igrišča

O zadevi je spregovoril tudi novinar španskega radia COPE Isaac Fouto, ki meni, da so možnosti za Owonovo vrnitev zelo majhne. "Osebno menim, da je zelo malo verjetno, da bo Owono še kdaj igral v španski ligi, morda pa celo v profesionalnem nogometu nasploh."

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Po navedbah španskih virov bi morala biti odločitev sprejeta že prej, vendar je bil postopek prestavljen. Uradne odločitve za zdaj še ni, zato ostajajo vse informacije o višini kazni in morebitnem odvzemu licence zgolj na ravni medijskih ugibanj.

Dodatno težo celotni zgodbi daje dejstvo, da naj bi tudi sam Owono po tragediji razmišljal o zaključku profesionalne kariere. Kakšna bo njegova prihodnost, bo precej bolj jasno po pričakovani odločitvi disciplinske komisije.

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KOMENTARJI9

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PONS
11. 11. 2026 13.22
Golmani imajo navado pokrčeno koleno...to prepovedat. Če gre iz svojega prostora se naj obnaša kot igralec ne kot kikbokser. Pokrčeno koleno je bolj nevarno kot kopačka kar je tudi nevaren štart. Brez visokih kopačk in visokega kolena in bo mir.
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0 0
Morgoth
11. 11. 2026 13.20
Deportacija, v gnusfriki pa dosmrtni zapor za umor!
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+1
2 1
Roadkill
11. 11. 2026 13.17
Poglejte si sosednji članek "grozljivi prizor v Ottawi" tudi tam bi lahko prišlo do podobne situacije. Pač vrhunski šport postaja vedno bolj ekstremen
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+1
1 0
Emil Gyöfi
11. 11. 2026 13.13
Dosmrtna prepoved igranja in zaporna kazen. 👍👍👏👏
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+1
2 1
BUONcaffee
11. 11. 2026 13.11
Ne vem zakaj ne ukinejo nevarne športe?
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-1
0 1
Tinika1
11. 11. 2026 13.10
Pa se mu ja na frisu vidi da ni možgansko tolk razvit kot normaln človk, to je žival. Vržt vn, adijo.
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-1
2 3
Puško v koruzo
11. 11. 2026 13.06
V nogometu je vse prevec dovoljena nevarna igra, ki se jo tolerira. Vsakršno metanje pod noge, tudi ce se gre na žogo, bi moralo biti kaznovano z rumenim kartonom. Nimaš kaj potiskat nasprotnika, držati za majico, roko, telo... vse rumeni karton. Ko gre nasprotnik mimo tebe ni vec dotikov... bil bi lepsi nogomet, vec golov, bolj bi prisli do izraza umetniki z žogo in tako dalje.
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+2
2 0
Roadkill
11. 11. 2026 13.00
Joj štart je bil res prehud samo vseeno mislim da je šlo za nesrečo tule
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+0
3 3
JAZsemTI
11. 11. 2026 12.57
Tu je težko soditi… (Flere Krivostegno)
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+0
2 2
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