Grozi vratarju po tragediji konec kariere? Razmišljajo celo o odvzemu licence

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Španska nogometna javnost nestrpno pričakuje odločitev o usodi 25-letnega vratarja Andorre Jesusa Owona, ki se je znašel v središču odmevnega disciplinskega postopka po tragičnem dogodku, v katerem je umrl napadalec Tenerifa Jesus de Miguel.

Usodni trk Jesus de Miguel in Jesusa Owone. FOTO: Twitter

Po poročanju španskih medijev bi lahko Owono prejel eno najstrožjih kazni v zgodovini španskega nogometa. Med možnostmi se omenjata dolga prepoved igranja, neuradno najmanj 15 tekem, pa tudi precej bolj skrajni ukrep.

V igri naj bi bil celo odvzem licence

Tamkajšnji mediji poročajo, da pristojni organi preučujejo tudi možnost odvzema licence, kar bi vratarju iz Ekvatorialne Gvineje onemogočilo nastopanje v španskem nogometu.

Takšna sankcija je običajno povezana z drugimi disciplinskimi prekrški, med katerimi je tudi nedovoljeno stavljenje, a naj bi jo zaradi izjemne teže posledic obravnavali tudi v tem primeru. Če bi bila takšna odločitev potrjena, bi bila Owonova kariera v španskem nogometu praktično končana.

Med najhujšimi kaznimi doslej

Morebitna prepoved igranja na 15 ali več tekmah bi se uvrstila med najstrožje kazni v zgodovini španskega nogometa. Kot primer se pogosto omenja primer Joaquina Cortiza, ki je bil leta 1964 po grobem posredovanju kaznovan s prepovedjo nastopanja na 24 tekmah.

Jesus Owono FOTO: X

Med najbolj znanimi primeri ostaja tudi start Andonija Goikoetxee nad Diegom Maradono leta 1983, po katerem je baskovski branilec sprva prejel kazen 18 tekem prepovedi igranja.

Dvom v vrnitev na igrišča

O zadevi je spregovoril tudi novinar španskega radia COPE Isaac Fouto, ki meni, da so možnosti za Owonovo vrnitev zelo majhne. "Osebno menim, da je zelo malo verjetno, da bo Owono še kdaj igral v španski ligi, morda pa celo v profesionalnem nogometu nasploh."