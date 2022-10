Po tragediji indonezijska vlada oblikovala skupino strokovnjakov

Skupno neodvisno skupino za ugotavljanje dejstev bodo sestavljali vladni uradniki, uradniki nogometnih zvez, strokovnjaki, akademiki in novinarji, je dejal indonezijski minister za varnost Mohammad Mahfud . " Ekipa naj bi svoje delo končala v dveh ali treh tednih," je pojasnil Mahfud. Vlada je nacionalni policiji tudi naročila, naj "v naslednjih dneh preišče osebe, ki bi lahko bile odgovorne za tragedijo ". Nemiri so izbruhnili v soboto zvečer po tekmi prve lige Arema - Persebaya v provinci Vzhodna Java. Po domačem porazu Areme z 2:3 je na tisoče navijačev vdrlo na igrišče stadiona Kanjuruhan.

Policija je uporabila solzivec, da bi jih razgnala, pri čemer je prišlo do množične panike. V stampedu so bile številne žrtve poteptane, večina pa je umrla zaradi pomanjkanja kisika. Predsednik Indonezije Joko Widodo je že v nedeljo odredil preiskavo tragedije, varnostni pregled vseh nogometnih tekem in ukazal nacionalni nogometni zvezi, naj prekine vse tekme, dokler niso dokončane "varnostne izboljšave".

Med mrtvimi tudi otroci

Stadion je bil napolnjen preko svojih zmogljivosti. Sprejme namreč 38.000 obiskovalcev, izdanih pa je bilo okoli 42.000 vstopnic. Med najmanj 125 mrtvimi, je tudi 17 otrok, še sedem pa se jih zdravi v bolnišnici. "Moja družina in jaz si nismo mislili, da se bo tako izšlo," je povedala Endah Wahyuni, starejša sestra dveh fantov, Ahmada Cahya, 15, in Muhammada Farela, 14, ki sta umrla v stampedu. "Rada sta imela nogomet, a tokrat sta si prvič tekmo ogledala v živo," je dodala na nedeljskem pogrebu svojih bratov.

Ob nesreči se je oglasil tudi papež Frančišek, ki je vsem poškodovanim ter svojcem žrtev nedeljske tragedije sporočil, da moli zanje.