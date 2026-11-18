Nogometni svet še vedno pretresa tragična smrt Jesusa de Miguela , ki je nesrečno preminil v začetku novembra. Po tem, ko je španska nogometna zveza vratarja Andorre Jesusa Owonuja kaznovala z 12 tekmami prepovedi igranja, se je oglasil tudi večinski lastnik nogometnega kluba Andorra Gerard Pique .

" Nobena izrečena kazen nam ne more vrniti Demija. Kazen 12 tekem za Jesúsa Owonoja po mojem mnenju pomeni, da ga krivimo za posledice, za katere ni bil odgovoren. Kaznovati bi morali dejanje, ne posledic", je dejal Pique, ki meni, da je komisija s takšno kaznijo pripisala posledice nesreče, ki je vratar ni povzročil namenoma. Nekdanji branilec se je spomnil tudi podobne izkušnje, ki jo je utrpel na lastni koži leta 2012, ko je silovito trčil s svojim soigralcem Barcelone Victorjem Valdesom .

"Dve telesi, ki se z veliko hitrostjo premikata v nasprotni smeri, ob tem pa oba igralca gledata žogo in silovito trčita. Nekoč sem jo tako skupil jaz in prejel udarec v glavo, spomnim se, da sem poskušal nadaljevati, ampak se prav ničesar nisem spominjal, kaj se je zgodilo. Šele v bolnišnici sem se začel zavedati in spominjati, kaj se je zgodilo," je ob spominu na svoj neprijeten dogodek dejal Pique.

"Med ljudmi se pogosto išče nekoga, da bi ga lahko okrivili, to je bila nesreča. Mislim, da najvišja kazen vratarja postavlja v nepravičen položaj, saj ni kriv za to, kar se je zgodilo," je za konec dejal Pique v svojem videu.