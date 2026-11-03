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Nogomet

Vratarju Andore grozi kazenski postopek po smrti nogometaša: kaj pravi zakonodaja?

Madrid, 03. 11. 2026 16.03 pred 49 minutami 2 min branja 9

Avtor:
M.J.
Jesus de Miguel

Po usodnem trčenju na tekmi španske druge nogometne lige med Tenerifami in Andoro, ko je Jesus de Miguel po trku z vratarjem Andore Jesusom Owonom umrl pri le 30 letih starosti, pristojni organi preučujejo okoliščine dogodka. Za zdaj ni odločitev o morebitnih kazenskih postopkih. A to se lahko tudi hitro spremeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Tragična smrt 30-letnega nogometaša Tenerifov Jesusa de Miguela je v Španiji sprožila razpravo o morebitni odgovornosti vratarja Andore Jesusa Owona, ki je bil udeležen v usodnem trčenju med prvenstveno tekmo. Nogometaš je po nesrečnem dogodku na tekmi 12. kroga druge španske lige utrpel hude poškodbe.

Po poročilih je v zaključku srečanja prišlo do silovitega trka med napadalcem in vratarjem, po katerem je De Miguel doživel srčni zastoj. Zdravniška ekipa mu je takoj nudila pomoč in začela oživljanje, vendar je kasneje v bolnišnici podlegel posledicam hudih nevroloških poškodb.

Preberi še Posledice trka z vratarjem prehude: Jesus de Miguel podlegel poškodbam

Njegova smrt je pretresla špansko nogometno javnost. Sožalje so med drugim izrazili tudi Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid. Po poročanju medijev pristojni organi preverjajo okoliščine dogodka ter analizirajo posnetke in uradna poročila s tekme. "V ospredju je vprašanje, ali je šlo za nesrečen športni dogodek oziroma ali so bile pri posredovanju vratarja morebiti presežene meje običajnega tveganja, ki ga prinaša nogometna igra," med drugim sporoča madridski AS.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Pravni strokovnjaki opozarjajo, da bi bila morebitna kazenska odgovornost mogoča le, če bi preiskava pokazala hudo malomarnost ali ravnanje, ki bi bistveno odstopalo od običajnih okoliščin športnega dvoboja. Za zdaj ni informacij, da bi bil proti Owonu vložen kazenski postopek ali da bi bile sprejete kakršne koli odločitve o njegovi odgovornosti.

Jesus Owon
Jesus Owon
FOTO: Twitter

Dogodek je sprožil burne odzive tudi na družbenih omrežjih. "Del navijačev zahteva ostre sankcije proti vratarju, drugi pa opozarjajo, da ni nobenih dokazov o namernem povzročanju poškodbe ter da lahko tudi sam nosi težke psihološke posledice tragedije," dodaja madridski športni časnik. "O morebitnih nadaljnjih postopkih bodo odločali pristojni španski organi po zaključku preiskave."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Spomnimo, španski mediji so pisali, da je na poti Jesus de Miguel doživel srčni zastoj, tako da so ga reanimirali. Po sprva spodbudnih informacijah pa so pozneje iz kluba javili, da se je stanje poslabšalo, pred kratkim pa so potrdili smrt svojega nogometaša.

Razlagalnik

Druga španska nogometna liga, uradno znana kot Segunda División ali LaLiga Hypermotion, je drugi najvišji rang v sistemu španskih nogometnih lig. V njej tekmujejo številni zgodovinsko pomembni klubi, ki se borijo za napredovanje v prestižno prvoligaško tekmovanje La Liga.

Vratar je edini igralec na nogometnem igrišču, ki ima pravico uporabljati roke, vendar le znotraj svojega kazenskega prostora. Hkrati pa ima kot vsak drug igralec dolžnost, da spoštuje pravila igre in ne ogroža zdravja ter varnosti nasprotnih igralcev. V primeru nepazljivosti ali prekomerne sile ob posredovanjih lahko sodniki dosodijo prekršek, v izjemnih primerih pa se lahko vmešajo tudi pravosodni organi, če gre za očitno kršitev športnih pravil in hudo malomarnost.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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KOMENTARJI9

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Rolf123
03. 11. 2026 17.01
kako pa to da je temnopolti res presenecenje,sami problemi vsepovsod
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0 0
Mladi? Plasto
03. 11. 2026 16.53
vratar je posredoval nelegalno ..... vratar je v šprintajočega in negledajočega (ker je spremljal žogo ) skočil s kolenom naprej (kar je itak prepovedano !!! ) in žogo odbil z rokama - na sredini igrišča !!!!! to ni v nobenih nogometnih pravilih !!!! in JA dogodek , je bil popolnoma NAMEREN s strani vratarja !!!!! po definiciji je to čisti UBOJ !!!! ....... tudi ,ko pride do prometne nesreče in nekdo umre in voznik preživi , je voznik odgovoren za smrt , ker je z svojim načinom vožnje povzročil smrt , četudi tega v osnovi morda ni žele !!!!!! ............... in potem preberem seveda komentar reala ,ki se bolj ukvarja z psiho povzročitelja , kot z posledicami ,ki jih je naredil ...... sam tok
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+2
2 0
Gregor Zavec
03. 11. 2026 16.50
Umor iz malomarnosti... najmanj.
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+3
3 0
Definbahija
03. 11. 2026 16.42
Nekoč je obstajal zid za take
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+1
1 0
Martinović
03. 11. 2026 16.40
Dvignjeno koleno. Uboj iz malomarnosti.
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+3
3 0
mackon08
03. 11. 2026 16.39
Vratar je posredoval kot nikakor ne bi smel. Z nogo v prsa, tu ni opravičila, naj odgovarja.
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+2
2 0
Mučenik
03. 11. 2026 16.37
Naklepni uboj.....
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+0
2 2
Customer1
03. 11. 2026 16.21
Če dobro plačajo Infantinu, mu ne bo nič hudega.
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+1
2 1
Puško v koruzo
03. 11. 2026 16.54
Misliš Trumpu ane.
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0 0
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