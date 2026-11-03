Vratarju Andore grozi kazenski postopek po smrti nogometaša: kaj pravi zakonodaja?

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Tragična smrt 30-letnega nogometaša Tenerifov Jesusa de Miguela je v Španiji sprožila razpravo o morebitni odgovornosti vratarja Andore Jesusa Owona, ki je bil udeležen v usodnem trčenju med prvenstveno tekmo. Nogometaš je po nesrečnem dogodku na tekmi 12. kroga druge španske lige utrpel hude poškodbe.



Po poročilih je v zaključku srečanja prišlo do silovitega trka med napadalcem in vratarjem, po katerem je De Miguel doživel srčni zastoj. Zdravniška ekipa mu je takoj nudila pomoč in začela oživljanje, vendar je kasneje v bolnišnici podlegel posledicam hudih nevroloških poškodb.

Njegova smrt je pretresla špansko nogometno javnost. Sožalje so med drugim izrazili tudi Real Madrid, Barcelona in Atletico Madrid. Po poročanju medijev pristojni organi preverjajo okoliščine dogodka ter analizirajo posnetke in uradna poročila s tekme. "V ospredju je vprašanje, ali je šlo za nesrečen športni dogodek oziroma ali so bile pri posredovanju vratarja morebiti presežene meje običajnega tveganja, ki ga prinaša nogometna igra," med drugim sporoča madridski AS.

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Pravni strokovnjaki opozarjajo, da bi bila morebitna kazenska odgovornost mogoča le, če bi preiskava pokazala hudo malomarnost ali ravnanje, ki bi bistveno odstopalo od običajnih okoliščin športnega dvoboja. Za zdaj ni informacij, da bi bil proti Owonu vložen kazenski postopek ali da bi bile sprejete kakršne koli odločitve o njegovi odgovornosti.

Jesus Owon FOTO: Twitter

Dogodek je sprožil burne odzive tudi na družbenih omrežjih. "Del navijačev zahteva ostre sankcije proti vratarju, drugi pa opozarjajo, da ni nobenih dokazov o namernem povzročanju poškodbe ter da lahko tudi sam nosi težke psihološke posledice tragedije," dodaja madridski športni časnik. "O morebitnih nadaljnjih postopkih bodo odločali pristojni španski organi po zaključku preiskave."

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Spomnimo, španski mediji so pisali, da je na poti Jesus de Miguel doživel srčni zastoj, tako da so ga reanimirali. Po sprva spodbudnih informacijah pa so pozneje iz kluba javili, da se je stanje poslabšalo, pred kratkim pa so potrdili smrt svojega nogometaša.