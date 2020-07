Po treh dolgih letih nogometaši madridskega Reala znova na španskem prestolu

Po treh letih so nogometaši madridskega Reala znova na španskem prestolu, in to krog pred koncem La lige. Galaktiki so 34. naslov španskih prvakov potrdili z zmago nad Villarrealom, za nameček pa si je Barcelona privoščila spodrsljaj proti Osasuni. A na trgu Cibeles v Madridu, tradicionalnem zbirališču Realovih navijačev, tokrat ni bilo velikega slavja. Zaradi pandemije so novo lovoriko proslavili bolj kot ne vsak za sebe.