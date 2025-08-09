Po udaru strele umrl 37-letni srbski nogometaš

"Strela je udarila točno v sredino. Ko sem se obrnil, sem videl približno 10 igralcev, kako ležijo na tleh. Vsi, ki so bili obrnjeni proti mestu udara, so padli," je tragedijo opisal sodnik tekme Dragan Jerinić.

Prvi je nesrečnim igralcem priskočil na pomoč trener Radničkega Nenad Simić, sicer zdravstveni delavec. Kmalu zatem so na igrišče prispeli zdravniki lozniške nujne medicinske pomoči in Savkovića oživljali na kraju dogodka. Nato so ga prepeljali v bolnišnico, kjer je šest dni preživel na intenzivni negi – do danes, ko je prišla tragična novica, da je oče dveh otrok umrl.

"Takoj sem videl, da je najhuje poškodovan, kot se je izkazalo, Dragiša Savković. Okoli njega je bil še dim, kot da je bil ubogi fant zažgan. Grozljiv prizor ... Sem zdravstveni delavec in sem ga oživljal na kraju dogodka. Naj nihče nikoli ne doživi tega, kar smo mi," je povedal Simić.