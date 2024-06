'Ni prostora za popuščanje, od punc bom še naprej zahteval profesionalnost'

Slovenke imajo tudi po četrtem nastopu v kvalifikacijah za EP 2025 v Švici stoodstotni izkupiček v ligi C, v kateri so zbrane reprezentance, ki so na lestvici lige narodov uvrščene od 33. mesta in slabše. Njihova gol razlika je 17:0. To je bila tudi peta zaporedna tekma Slovenije brez prejetega zadetka: članice so po vrsti premagale Filipine (1:0), Moldavijo (2:0), Severno Makedonijo (5:0) in dvakrat Latvijo (6:0 in 4:0).







Tako kot v Sloveniji so bile izbranke Saše Kolmana tudi v Jurmali ob Rigi premočne za tekmice. V prvem polčasu je dvakrat v polno zadela Lara Prašnikar (akcijo za prvi gol je s prostega strela začela Mateja Zver, Kaja Korošec je stresla okvir vrat, Lara pa bila na pravem mestu), v drugem pa sta bili natančni Špela Kolbl in Korina Lara Janež. Razmerje strelov - 32:2 - pove vse o razmerju moči na igrišču.

Julija doma proti Severni Makedoniji

Slovenija bo v naslednjem kvalifikacijskem terminu gostovala v Moldaviji (12. 7.) ter 16. julija v Kidričevem gostila Severno Makedonijo. Kvalifikacije so sestavljene iz ligaškega in finalnega dela, play-offa. Ligaška faza je v enaki obliki kot liga narodov: z ekipami, razdeljenimi v tri lige. Liga A in liga B imata po 16, liga C pa 19 ekip. Začetni položaj vsake ekipe v ligi je določen na podlagi rezultatov prejšnje lige narodov za ženske. Kvalifikacije imajo dva cilja: uvrstitev na EP in biti čim višje uvrščen za prihajajočo ligo narodov, ki bo na sporedu v sezoni 2025/26.