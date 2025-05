Po več kot dveh desetletjih zvestobe ga je Arsenal odpustil zaradi kritik na račun Izraela

Mark Bonnick je po več kot 20 letih zvestobe odpoved dobil decembra lani, potem ko je na družbenih omrežjih kritiziral dejanja Izraela v Gazi in na Zahodnem bregu. V svoji tožbi je nanizal pet objav na omrežju X decembra lani. "Da, vse je povezano z judovsko nadvlado in željo, da ne delijo zemlje, etnično čiščenje," je takrat zapisal. "Zakaj bi jih morali varovati bolj kot katerokoli drugo skupnost? Nekateri vidijo težavo v tem, da judovske skupnosti menijo, da bi morale imeti prednost pred drugimi," je zapisal v drugi izjavi.

Bonnick zahteva odškodnino in želi znova opravljati funkcijo ekonoma v klubu. Trdi, da ga je klub odpustil nepošteno in brez poštenega procesa. Dodal je, da je klub podlegel pritisku javnosti na spletu. Njegovi odvetniki se oslanjajo na primer akademika Davida Millerja, ki je zmagal v tožbi proti nekdanjim delodajalcem na univerzi v Bristolu. Ti so ga lani odpustili zaradi obtožb antisemitizma. Miller je bil po mnenju sodišča zaščiten, ker so bili njegovi antisionistični pogledi "filozofsko prepričanje in zaščitena osebna okoliščina".

Bonnick je sicer že dobil novo službo. Bonnick v tožbi trdi, da mu je predstavnik Arsenala po odpovedi dejal sledeče: "Komentarje, ki si jih objavil na platformi X, bi nekateri lahko dojeli kot žaljive. Posledično so te objave vplivale na ugled kluba. S tem si kršil pogoje svoje pogodbe in pravilnik kluba o družbenih omrežjih." Njegov odvetnik Franck Magennis se ne strinja s to trditvijo. "Mark Bonnick je ravnal pravilno, ko je v skladu s svojimi globokimi protisionističnimi prepričanji spregovoril o izraelskem rasističnem nasilju in kolonialni ideologiji, ki ga opravičuje. Arsenal ga je odpustil na nepravičen in diskriminatoren način. Klub bi moral priznati svojo napako in mu vrniti službo," je dejal Magennis.