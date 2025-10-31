Svetli način
Nogomet

Po velikem preobratu Palmeirasa znova brazilski finale

Sao Paulo, 31. 10. 2025 09.24 | Posodobljeno pred eno minuto

S.V. , STA
Finale pokala Libertadores, južnoameriške različice evropske Lige prvakov, bo ponovno v celoti brazilski, potem ko je Palmeiras v Sao Paulu premagal ekvadorsko ekipo iz Quita s 4:0 in nadoknadil veliko razliko po presenetljivem porazu z 0:3 prejšnji teden. Palmeiras se bo 29. novembra v Limi pomeril s Flamengom.

Najbolj cenjeni ekipi na celini, Palmeiras in Flamengo, sta naslove osvojili vsaka po trikrat. Pred tem sta se v finalu srečali leta 2021 in je naslov osvojil Palmeiras, klub iz Sao Paula.

Nogometaši Palmeirasa, ki jih od leta 2020 vodi Portugalec Abel Ferreira, najbolj odlikovani tuji trener doslej v Braziliji, bodo po impresivnem preobratu prispeli z zmagovito miselnostjo. A morajo biti previdni, saj jih je njihov nasprotnik, klub iz Rio de Janeira, sredi oktobra v ligi premagal s 3:2. V polfinalu se je mučil proti Racingu iz Argentine in slavil s skupnim izidom 1:0.

Preberi še Še sedmič zapored v finalu pokala Libertadores brazilska ekipa

Kdorkoli bo zmagal na zaključni tekmi sezone v Limi, bo postal najuspešnejša brazilska ekipa v tekmovanju s štirimi naslovi.

nogomet palmeiras ldu quito pokal libertadores
