Po vpoklicu v reprezentanco Neymar spet poškodovan

Neymar bo zaradi težav z mečno mišico izpustil prvenstveni obračun z Gremiem ta konec tedna, potem pa se bo po napovedih že vrnil v polni pogon, ko se bo brazilska šestindvajsterica zbrala na reprezentančnem zboru pred odhodom na svetovno prvenstvo.
Kot poročajo tamkašnji mediji, bo Neymar pripravljen že za pripravljalno tekmo s Panamo 31. maja. Njegove težave sicer niso nič novega, zato je Carlo Ancelotti do zadnjega razmišljal, ali naj ga vzame s seboj v Severno Ameriko Zadnjo poškodbo je Neymar staknil na zadnji prvenstveni tekmi s Coritibo, ko je njegov Santos izgubil z 0:3.
Najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance je zadnjo tekmo za domovino odigral oktobra 2023, odtlej pa ni bil več vpoklican.
To bo njegov četrti nastop na svetovnem prvenstvu, doslej se je z Brazilijo enkrat prebil v polfinale (2014), dvakrat pa je pot končal v četrtfinalu (2018, 2022). Za svojo domovino je sicer zbral že neverjetnih 128 tekem in 79 zadetkov.
