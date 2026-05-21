Nogomet

Po vpoklicu v reprezentanco Neymar spet poškodovan

Santos, 21. 05. 2026 09.13 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
J.B.
Neymar

Le dva dni po tem, ko ga je Carlo Ancelotti v nasprotju s pričakovanji vpoklical v brazilsko reprezentanco, je Neymar staknil novo poškodbo mečne mišice. Kljub temu naj njegov nastop na mundialu ne bi bil pod vprašajem, poročajo brazilski mediji.

Italijanski proizvajalec sličic Panini Neymarja ni vključil v album za letošnje svetovne prvenstvo. Carlo Ancelotti pa nanj še vedno računa.
FOTO: Profimedia

Neymar bo zaradi težav z mečno mišico izpustil prvenstveni obračun z Gremiem ta konec tedna, potem pa se bo po napovedih že vrnil v polni pogon, ko se bo brazilska šestindvajsterica zbrala na reprezentančnem zboru pred odhodom na svetovno prvenstvo.

Kot poročajo tamkašnji mediji, bo Neymar pripravljen že za pripravljalno tekmo s Panamo 31. maja. Njegove težave sicer niso nič novega, zato je Carlo Ancelotti do zadnjega razmišljal, ali naj ga vzame s seboj v Severno Ameriko Zadnjo poškodbo je Neymar staknil na zadnji prvenstveni tekmi s Coritibo, ko je njegov Santos izgubil z 0:3.

Preberi še Preobrat: Neymar se po poltretjem letu vrača v reprezentanco

Najboljši strelec v zgodovini brazilske reprezentance je zadnjo tekmo za domovino odigral oktobra 2023, odtlej pa ni bil več vpoklican.

To bo njegov četrti nastop na svetovnem prvenstvu, doslej se je z Brazilijo enkrat prebil v polfinale (2014), dvakrat pa je pot končal v četrtfinalu (2018, 2022). Za svojo domovino je sicer zbral že neverjetnih 128 tekem in 79 zadetkov.

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

V SHESHELJ
21. 05. 2026 10.54
Kolikor mi je biu usecen ko je prisel k Barci...kasneje se mi je toliko bolj gabil...slava in denar sta hudic... mislim, da je boljse za njega, da pocasi sklene kariero...saj nima vec kvalitet, kot prvo leto pri Barci.
cripstoned
21. 05. 2026 10.33
Kaksna prevara od igralca hahahhaha..
Kolllerik
21. 05. 2026 10.35
Tk kot vaša prevara od kluba. Goljufija na goljufijo...
Malo_sutra
21. 05. 2026 10.29
Tega ni na mapi ze pet let pa ga se vedno forsirajo. Mogoce ga je dal poleg za malo cikusa pa fajn druzbo.
Juzles Iters
21. 05. 2026 10.07
Se je poškodoval, ko se je metal po tleh, da bi blefiral poškodbo... 😄😄😅
