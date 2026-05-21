Po vpoklicu v reprezentanco Neymar spet poškodovan

Neymar bo zaradi težav z mečno mišico izpustil prvenstveni obračun z Gremiem ta konec tedna, potem pa se bo po napovedih že vrnil v polni pogon, ko se bo brazilska šestindvajsterica zbrala na reprezentančnem zboru pred odhodom na svetovno prvenstvo.

Kot poročajo tamkašnji mediji, bo Neymar pripravljen že za pripravljalno tekmo s Panamo 31. maja. Njegove težave sicer niso nič novega, zato je Carlo Ancelotti do zadnjega razmišljal, ali naj ga vzame s seboj v Severno Ameriko Zadnjo poškodbo je Neymar staknil na zadnji prvenstveni tekmi s Coritibo, ko je njegov Santos izgubil z 0:3.