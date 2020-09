Po vstopu Medveda in rezervistov Slovenija na Madžarskem pokazala drug obraz

Mlada slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je po gostovanju v Italiji in porazu z 1:2 odigrala prijateljsko tekmo z vrstniki z Madžarske. Slovenci so v Sombotelu po bledi predstavi na začetku drugega polčasa že zaostajali za tri zadetke, po vstopu rezervistov pa so zaigrali kot prerojeni ter z goli Žana Medveda, Tomija Horvata in Aljoše Matka prišli do izenačenja (3:3).

icon-expand Primož Gliha FOTO: Damjan Žibert Selektor Primož Glihaje lahko za razliko od tekme z Italijo računal tudi naDejana Petroviča. Član dunajskega Rapida je tekmo z Madžarsko pričel v začetni enajsterici Slovenije, ki je na začetku drugega dela zaostajala z 0:3, nato pa so "posel" naredili rezervisti, glavni krivci, da je naša mlada reprezentanca izničila visok rezultatski zaostanek. "Srečanje je pokazalo, da za nas ni lahkih nasprotnikov. Imamo težave z držanjem ritma, vendar smo proti Madžarski odigrali dober drugi polčas, saj smo dosegli tri zadetke, ob tem pa zatresli vratnico in imeli še eno lepo priložnost. Pri lovljenju rezultata smo se postavili zelo visoko, kar je velik riziko, saj to pomeni ogromno prostora za nasprotnika za našim hrbtom. Lahko bi se predali, vendar smo na drugi strani raje izbrali popolno ofenzivo, ki se nam je obrestovala. Za mene je pomembno, da fante naučimo, da igrajo agresivno in znajo s požrtvovalnostjo rezultat obrniti tudi na glavo," je za uradno spletno stran NZS dejal selektorPrimož Gliha. icon-expand Žan Medved je vstopil v nadaljevanju tekme in "zgodil" se je preobrat. Nogometaš Slovana iz Bratislave je proti Madžarom dosegel gol in podpisal asistenco. FOTO: FC Slovan Bratislava Izid, prijateljska tekma, U21:

Madžarska - Slovenija 3:3 (2:0)

Biro 9., 34., 54.; Medved 68./11-m, Horvat 76., Matko 79.