Po vstopu Messija Barcelona do preobrata in zmage proti Betisu

V nadaljevanju je pri gostih najprej v igro vstopil Pedri, pozneje pa še Messi. Na igrišču je bil od 57. minute, v 60. pa je že dosegel zadetek za izenačenje. V 67. pa je po njegovi podaji sicer Antoine Griezmanngrdo zgrešil žogo, ki pa se je nato od njega odbila v domačega igralca Victorja Ruiza in potem v mrežo za 2:1. Za Betis se je Ruiz že v 75. minuti z zadetkom odkupil za avtogol. Zmago pa je nato Barci s prvim zadetkom prinesel Francisco Trincao z natančnim strelom pod prečko v 87. minuti.

Baski remizirali z Valencio

Real Sociedad je brez težav odpravil Cadiz, a pri slednjem so se po tekmi pritožili na vodstvo lige zaradi sistema VAR. Sodniki so namreč po ogledu posnetkov dosodili enajstmetrovko za Sociedad, pri Cadizu pa so po ogledu posnetka rumeni karton Marcosa Mauraspremenili v rdečega. Mikel Oyarzabalin Alexander Isak sta sicer zadela vsak po dvakrat.

Athetic Bilbao in Valencia sta se razšla z 1:1, potem ko je najprej domačim z avtogolom pomagal Hugo Guillamon, izenačil pa je Gabriel Paulista.

Osasuna pa je pomembne tri točke za beg z dna lestvice dobila ob koncu tekme z Eibarjem, ko je za 2:1 zadel Ante Budimir.

Že v soboto je s težavami zmagal madridski Real, ki se je po zadetku Raphaela Varana ob koncu tekme rešil proti zadnjeuvrščeni Huesci in po zaostanku prišel do zmage 2:1. Sevilla pa je brez težav odpravila Getafe s 3:0.

Na lestvici je kljub temu, da svoje tekme še ni igral, prvi Atletico s 50 točkami, Barcelona in Real Madrid jih imata po 43, Sevilla pa 42.