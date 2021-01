Po Vukušiću brez službe ostal tudi trener Skender

"V NK Olimpija Ljubljana sporočamo, da smo prekinili sodelovanje z glavnim trenerjem Zmajev Dinom Skendrom. Sočasno smo sodelovanje prekinili tudi s preostalim strokovnim štabom. Odločitev je posledica prikazanih iger zmajev pod vodstvom Skendra, ki ne glede na položaj na lestvici ne predstavljajo pravega obraza Olimpije in niso pravi pokazatelj sposobnosti naših igralcev. Poleg tega ni bila izpolnjena vizija kluba po večjem vključevanju mladih domačih igralcev. Vodstvo je ocenilo, da je zdaj pravi trenutek, da v času priprav, delo glavnega trenerja prevzame druga oseba. Dinu se zahvaljujemo za njegov doprinos in mu želimo obilo sreče ter uspeha na nadaljnji nogometni poti. "so zapisali v sporočilu na klubski spletni strani.



Skender je trenersko mesto prevzel v juniju 2019 in Olimpijo vodil na 30 tekmah. Zabeležil je 16 zmag, 7 neodločenih rezultatov in 7 porazov. Ime njegovega naslednika še ni znano, naj pa bi ga sporočili v kratkem. Olimpija po jesenskem delu državnega prvenstva zaseda drugo mesto na lestvici, zbrala je 35 točk, vodilni Maribor pa 38.

Danes so pogodbo, v tem primeru sporazumno, prekinili tudi z najboljšim strelcem lanskega prvenstva, Hrvatom Antejem Vukušićem.