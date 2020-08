Po vzoru NBA: Omejene plače nogometašem v tretji in četrti angleški ligi

Tako klubi v tretji kot tudi klubi v četrti ligi so na glasovanju prižgali zeleno luč za uvedbo takoimenovanega "salary capa", ki ga čez lužo med drugimi poznajo franšize v NBA, NFL in NHL. Sprememba pomeni, da klubi za plače svojih nogometašev ne bodo smeli več zapravljati neomejenih vsot denarja, bodo pa to še vedno lahko storili pri nakupovanju morebitnih okrepitev.

Nedavno so se z istim namenom sicer sestali tudi predstavniki klubov v Championshipu (drugi angleški ligi, op. a.). Predlagali so, da bi se drugoligašem denar za plače omejilo na 20 milijonov evrov na sezono. Kakšen je bil izid glasovanja, še ni znano,Sky Sports pa piše, da bi lahko novost v veljavo stopila že z začetkom prihodnje sezone, ki je na sporedu 12. septembra.

Tretje- in četrtoligaši so se za sprejetje ukrepa odločili zaradi finančnih težav, ki jih je prinesla pandemija koronavirusa. Številni so se namreč znašli na robu bankrota, uvedba salary capa pa je ena od rešitev, ki bi v prihodnje lahko poskrbela za bolj tekmovalen sistem, v katerem ne bo vse odvisno zgolj od denarja. Prav zaradi finančnih obremenitev pa klubi iz League One in League Two po premoru niso nadaljevali sezoni, saj bi igranje pred praznimi tribunami prineslo še večje izgube.