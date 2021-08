Po začetnem zaostanku Domžalčani zapravili enajstmetrovko za zmago proti Taboru

V tretjem krogu Prve lige se je tekma med Domžalami in Taborom končala z rezultatom iz prvega polčasa (1:1). Priložnost za zmago Domačih je z neuspešnim strelom iz enajstih metrov v zadnji minuti tekme zapravil Arnel Jakupović.

Z mislimi na četrtkovo tekmo tretjega kroga kvalifikacij Konferenčne lige proti Rosenborgu je trener Domžalčanov Goran Djuranović v prvi enajsterici imenoval številne mlade igralce. Zgolj vratar Ajdin Mulalić je ohranil svoje mesto v začetnem kadru v primerjavi s četrtkovo tekmo na Finskem. Prevetrena ekipa Domžalčanov, ki do zdaj ni preživela veliko minut skupaj na igrišču, je v uvodnem delu prvega polčasa imela ogromno težav z razigranimi gosti. Po prvi priložnosti domačinov v tretji minuti in odličnem prodoru Mattiasa Kaita po desni strani ter nizkem strelu, ki ga je odbranil vratar Tabora Jan Koprivec, so vajeti igre v svoje noge popolnoma prevzeli gosti. Z neba je močno deževalo, na igrišču pa so v naslednjih 20 minutah deževale odlične priložnosti gostov.

Hitro vodstvo Tabora Tabor je že v peti minuti šokirali Domžalčane. Po napaki najmlajšega na igrišču, 19-letnega Žige Dajčmana in ukradeni žogi Fahda Ndzengueja, ki je nesebično zaposlil Dina Stančića je Tabor povedel. Odkar je na klop Sežančanov stopil trener Sabit Šljivo so ti postali pravi strokovnjaki za igro v gosteh. So zelo agresivni, hitri in odločni v protinapadih. To so v prvem delu prvega polčasa začutili tudi Domžalčani, saj je kmalu za tem Stančić po hitrem prodoru po levi strani igrišča in močnem strelu zatresel vratnico Mulalićevega gola. Po odbiti žogi so igralci Tabora prišli do žoge in izsilili prekršek domačih. Prosti strel je izvedel Tom Alen Tolić, ki je z nizkim strelom Mulalića prisilil v obrambo. Marko Krivičić je zelo natančno z roba kazenskega prostora v 13. minuti streljal. Razpoloženi Mulalić je z novo odlično obrambo rešil neizkušene Domžalčane. V 15 minuti se je po izvajanju kota Jakoslava Stankovića znova poskušal s odličnim strelom z roba kazenskega prostora, a Mulalić je žogo preusmeril v nov kot za Sežančane. Domžalčani preprosto niso mogli prebiti agresivne obrambe Tabora, ki je "zavohal kri". Stanković je v 19. minuti po odličnem prodoru in podaji zaposlil Ndzengo, ki je prezaposlenemu Mulaliću tokrat prizanesel in streljal mimo domačega gola.

Domžalsko prebujanje in dinamičen drugi polčas brez zadetkov Potem pa so se zaspani domačini končno zbudili. Martinović je iz na videz nedolžnega položaja poslal predložek ped vrata gostov. Po neuspelem poskusu Slobodana Vuka, da žogo z glavo preusmeri v gol, se je ta na koncu le znašla v varnem zavetju mreže. V 34. minuti so tako Domžalčami končno prekinili dominacijo Sežančanov in bolj mirno zadihali. V drugi polčas je s klopi vstopil Sven Šoštarič Karič, ki je proti Honki v četrtek odigral odlično tekmo. Zamenjal je mladega Dajčmana, ki je z napako na začetku tekme omogočil vodstvo gostom. Namesto 22-letnega Denisa Adamova je vstopil tudi Enes Alić in leva stran, ki je za Fince med tednom bila nerešljiva uganka, je postala glavni adut domačega trenerja za popoln preobrat in prve točke v letošnjem državnem prvenstvu. Domžalčani so drugi polčas začeli tako kot prvega, s priložnostjo v prvih petih minutah. Ta je bila še lepša kot je bila Kaitova v tretji minuti tekme. Po podaji Vuka se je Marko Martinović znašel sam pred gostujočim vratarjem, a Hrvat se ni znašel in nasprotnika neuspešno poskušal premagati z lobom. Dvojec Taborja, ki je bil odgovoren za prvi gol tekme je v 56. minuti znova zapretil. Tokrat je Stančić prodiral po desni strani. V kazenski prostor je poslal hitro in nizko žogo, Ndzengue pa se je znašel sam pred golom. Kljub temu žoge ni uspel udariti in končala je za golom domačih. Djuranović je hitro odgovoril z vstopom še enega "evropskega junaka" Arnela Jakupovića. V 62. minuti sta letošnji okrepitvi Domžalčanov Alić in Nermin Hodzić odlično priigrala priložnost, ki jo je slednji zapravil po neuspešnem strelu. Aktivni Alić je kmalu za tem z novim čudovitim predložkom zaposlil Jakupovića, ki se je sam znašel pred golom nasprotnikov. Njegov strel z glavo je letel preko vrat. Na drugi strani je priložnost Stankovića v 73. minuti suvereno odbranil odlični Mulalić. Nevarni Jakupović je v 75. minuti poskušal s strelom iz podobne razdalje, kot v četrtek, ko je mojstrsko zadel. Tokrat je po njegovi raketi iz prostega strela s približno 35 metrov odlično posredoval vratar Tabora. Pritisk domačinov se je stopnjeval. Matej Podlogar je po odbiti žogi v kazenskem prostoru gostov zatresel okvir vrat, ampak gol ne bi veljal, saj je sodnik dosodil prekršek v napadu napadalca. Kmalu za tem je Podlogar poskušal tudi s strelom z glavo. Tokrat je sodnikova piščalka mirovala, tako kot mreža gostov po neuspešnem strelu preko gola. V 89. minuti so Domžalčani po lepem prodoru v kazenskem protoru gostov in strelu Hodžića znova bili blizu odločilnega zadetka. A Koprivec je z odlično postavitvijo poskrbel, da je žoga končala v njegovih varnih rokah. Zadnji strel tekme za obup Jakupovića in veselje Tabora Tri minute pred koncem tekme smo videli tisto kar smo doživeli tri minute po njenem začetku, priložnost Kaite. Njegov strel je Koprivec po preusmeritvi žoge enega od branilcev gostov komaj odbil. V 95. minuti tekme bi sodnikov žvižg mnogi gledalci lahko zamenjali z znakom za konec tekme. Ravno nasprotno, po prekršku Kevina Grobryja Doukoureja nad Šoštarič Karičem je sodnikov žvižg naznanil priložnost za zmago Domžalčanov po strelu z enajstih metrov. Razigrani Jakupović je pogumno prevzel odgovornost in streljal z bele točke ... neuspešno. Koprivec je odlično prebral namero nasprotnika in žogo odbil. Njegovi soigralci so hvaležno pritekli v njegov objem. Najbolj hvaležen mu je verjetno bil Grobry Doukoure.

