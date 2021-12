Po zapletih na žrebu: Osmoljenec je Real Madrid

V tokratnem Fuzbalu! sta Tomaž Lukač in Izidor Kordič govorila o (dvakratnem) žrebu osmine finala Lige prvakov. Če so bili po prvem, neregularnem žrebu, lahko najbolj zadovoljni pri madridskem Realu, so bili dve uri kasneje malce slabše volje, saj so izvedeli, da se bo namesto Benfice na Santiago Bernabeu z zvezdniškimi soigralci pripeljal stari znanec Lionel Messi.

Lionel Messi je v dresu Barcelone na 45 tekmah proti Realu dosegel 26 golov, tudi dva na dveh tekmah Lige prvakov (polfinale v sezoni 2010/11), ki jo je Barcelona kasneje tudi osvojila. Tekma bo posebna tudi za Sergia Ramosa, ki je poleti prav iz Reala prestopil k PSG-ju, Angela Di Mario, ki je na Santiagu Bernabeu igral med letoma 2010 in 2014, ter Carla Ancelottija, ki letos uspešno vodi Real, med letoma 2011 in 2013 pa je sedel na klopi Parižanov. Prepričani smo, da bo sila motiviran tudi Kylian Mbappe, ki bo morda po tekmi kar želel ostati v Madridu, Neymar pa je v dresu Barcelone bil številne bitke z Madridčani in bo želel znova utišati glasne navijače belega baleta. Čaka nas kar nekaj zanimivih dvobojev, za podrobnejšo analizo žreba pa vabljeni k ogledu oddaje Fuzbal! icon-expand Izločilni boji Lige prvakov FOTO: Sofascore.com