Po zažigu sodnikovega avta še grožnje s smrtjo predsedniku zveze

"Od četrtka sem prejel na desetine grozilnih sporočil in jih bom seveda vse prijavil ministrstvu za notranje zadeve. Grozijo mi z umorom," je dejal Vico Zeljković in dodal, da ga grožnje ne bodo pretresle. Zeljković je napovedal nadaljevanje še močnejšega spopada s huliganstvom, s katerimi se soočajo na nogometnih stadionih v BiH. "Zahteval bom, da se spremenijo disciplinski predpisi in da se še bolj zaostrijo kazni," je dodal Zeljković.

Tekmovalna komisija zveze je po nešportnih dogodkih na in po tekmi tekmo Premijer lige BiH med Veležem in Borcem v Mostarju za zeleno mizo uradno registrirala z izidom 3:0 v korist gostujoče Banjaluke. Dogodke je obravnavala tudi disciplinska komisija bosansko-hercegovske zveze, ki je prepovedala Veležu nastopanje na domačem stadionu Rođeni za šest prvenstvenih tekem. Zveza je suspendirala predsednika kluba Šemsudina Hasića in mu za skupni čas dveh let prepovedala sodelovanje v nogometnem klubu. Mostarski ekipi so hkrati odvzeli tri točke, v Mostarju pa bodo morali plačati tudi globo v višini 5000 evrov.

Nasilje na stadionu v Mostarju, ki se je preselilo še zunaj njega, je dobilo tudi politični predznak. Več bošnjaških strank in politikov je izrazilo podporo mostarskemu klubu, češ da so se voditelji in sodniki nogometne zveze zarotili proti njim.

"Tako hitra reakcija in odločitev, ki označuje častne in ugledne ljudi brez pravočasnih uradnih poročil in vednosti pristojnih organov ministrstva za notranje zadeve, na podlagi predpostavk in osebnih ocen dogodkov, povezanih s tekmo Velež - Borac, je povsem nesprejemljiva. Vse skupaj nas utrjuje v prepričanju, da so vodilni pri zvezi začeli obračun z Veležem na podlagi vnaprej pripravljenega napada," so sporočili iz stranke SDA.

Nogometna tekma med Veležem in Borcem je bila v torek v Mostarju prekinjena, potem ko je gostujoča ekipa povedla z 2:0. Na igrišče je vdrlo več navijačev, na stadionu pa so napadli uradne osebe Borca in igralce tega kluba.

Po tekmi, ki jo je delegat prekinil in zmago pripisal Borcu, so neznani napadalci v predoru Lendava pri Jablanici prestregli vozilo glavnega sodnika Sabrije Topalovića, s katerim sta bila še dva uradnika s tekme, pomočnik Admir Šehović in supervizor Adnan Alispahić. Napadalci so s palicami in kovinskimi palicami razbili okna, nato pa so v vozilo vrgli prižgano baklo. Avto je povsem zgorel. Potniki so se še pravočasno rešili, v napadu je Alispahić utrpel poškodbe in je potreboval bolnišnično oskrbo.