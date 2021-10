Na Otoku ugotavljajo, da je United svetlobna leta za Liverpoolom

Liverpool je na Old Traffordu ob polčasu vodil že s 4:0, v 50. minuti pa je Mohamed Salah s 'hat-trickom' poskrbel za petardo v domači mreži. Česa takšnega United na domači zelenici ni doživel že skoraj 70 let. Nazadnje je z 0:5 izgubil leta 1955, proti Redsom pa doma še nikoli ni klonil s takšno razliko.

Rdeči vragi so kljub številnim okrepitvam, ki so nakazovale, da bi se letos utegnili boriti za naslov prvaka, od vodilnega Chelseaja oddaljeni že osem točk. In tudi zato ni nič kaj presenetljivo, da je Ole Gunnar Solskjaer v očeh številnih strokovnjakov že nekdanji.

"To je bil grozljiv dan za United. Izbrisani so bili z igrišča. To je nesprejemljivo," je za Sky Sports po tekmi povedala legenda kluba z Old Trafforda Garry Neville. Dodal je, da se nekaj več kot očitno mora spremeniti. In čeprav je prepričan, da bo Solskjaer dobil še vsaj nekaj časa za spremembe, močno dvomi v to, da bo uprava rdečih vragov z njim še naprej tako potrpežljiva, kot je bila doslej.