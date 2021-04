Po zmagi Barce jezni odzivi iz Madrida: 'Sodnik bo nagrajen'

Lionel Messi in Frenkie de Jong sta kljub temu, da bi v primeru prejetega rumenega kartona morala izpustiti derbi z Realom, odigrala vso tekmo. Po nekaj nedosojenih prekrških v prvem polčasu je televizija Movistar Plus ob odhajanju v slačilnice ujela zanimivo "izjavo" domačega kapetana Messija. "Tako si želi, da bi mi pokazal rumeni karton. Uf. Neverjetno," je dejal Argentinec, ki se mu je klub pred tekmo poklonil za njegov rekordni nastop, družbo pa mu je na zelenici pred začetnim žvižgom delala tudi družina.

Stari znanec s Camp Noua, kjer je vključno z igranjem za mladinske selekcije, B-ekipo in posojami preživel kar 13 let, je s kapetanskim trakom na roki glasno protestiral v drugem polčasu, ko je pred začetkom zadnjih desetih minut rednega dela tekme neposredni rdeči karton prejel Oscar Plano . Ta je s hrbta med prodorom grobo pokosil Dembeleja, ki je z glavo trčil pod koleno drugega nogometaša Valladolida. Francoz je bil na koncu tudi veliki junak dvoboja, njegov zadetek je Barco približal na le točko zaostanka za vodilnim Atletico Madridom. Na prelomu leta je zaostanek znašal že 13 točk.

Če je kdo pričakoval sprehod Barcelone, ki je veljala za morda celo najbolj "vročo" ekipo v najmočnejših evropskih ligah do začetka minulega reprezentančnega premora, se je močno uštel. Real Valladolid. Čeprav je trener Ronald Koeman na zelenico Camp Noua poslal praktično najmočnejšo postavo, je ta vse do zadnjih napadov na tekmi neuspešno "lomila" oslabljeno gostujočo zasedbo, a na koncu vseeno proslavljala veliko zmago. Zanjo je z izvrstnim volejem poskrbel Ousmane Dembele , ki je po predložku s strani zadel tudi s pomočjo do tedaj nepremagljivega Jordija Masipa .

Roberto Carlos sarkastično na Twitterju: Dobil bo nagrado "To dokazuje, kako težko je to prvenstvo, res se moramo na vsaki tekmi boriti za zmago," je priznal branilec Kataloncev Clement Lenglet. "Pomerili smo se z izvrstno ekipo, ki je pustila vse na igrišču, res je bila težka tekma za nas, a prišli smo do pomembne zmage. Ta niz je plod trdega dela, garali smo, prej se nam reči niso izšle tako, kot smo želeli, a zdaj se."

Koeman: Če bi bila odločitev moja, bi si želel, da Dembele ostane

"Ekipa je sposobna zmagati na vseh tekmah," je bil bojevito na novinarski konferenci razpoložen trener Barce Ronald Koeman. "A danes smo videli, da moraš biti na najvišji ravni, moraš biti učinkovit, ekipo moraš ohraniti svežo ... Danes nam je morda manjkalo nekaj svežine, morda zaradi reprezentančnega premora. Če se vrnemo na raven, na kateri smo že bili, smo sposobni dobiti naše tekme."

Spet je bil pohval deležen Dembele, ki je po pregrešno dragem prestopu iz Borussie Dortmund leta 2017 skrbel zgolj za sive lase na Camp Nouu, zdaj pa je povezal že zares lepo število tekem in brez dvoma igra v najboljši formi v zadnjih štirih letih.

"Dembele je pomemben igralec. To je danes pokazal s svojo predstavo in predvsem z golom, ki nam je prinesel tri točke. Ousmanov razvoj v tej sezoni je bil res dober. Telesno se je zelo izboljšal, mislim, da je bilo to ključno za njegovo kakovost in stanovitnost, s katerima je odigral toliko tekem. Tako da ... Ja, če bi bila odločitev moja, bi si želel, da ostane z nami,"se je na govorice o poletni prenovi ekipe, ki bi seveda morala vključevati tudi številne prodaje najdražjih asov, še odzval Koeman.

Jezni trener Valladolida: 'Ali si noseč ali pa nisi!'

Njegov trenerski kolega Sergio Gonzalezje bil jezen, ker si sodnik v nobenem primeru ni pomagal s sistemom VAR, oziroma mu kolegi v VAR-sobi niso namignili, da naj si ogleda posnetke.

"Roka je očitna. To smo rekli četrtemu sodniku in stranskemu sodniku, on pa je priznal, da ga je res zadela v roko, a da jo je imel spuščeno. Nisem vedel, da mora biti roka na določeni višini za enajstmetrovko. Opozarjam le na to, da je v igri veliko, Real Valladolid pa igra v istem prvenstvu kot Barca. Vsi si zaslužimo enako obravnavo, govorim tudi o rdečem kartonu. Želim si čim natančnejše sojenje, saj je za vse nas v igri veliko. To je tako kot takrat, ko si noseč, ali si noseč ali pa nisi noseč! Ni pravil, ki bi to določala, zadela ga je v dlan in bila je v smeri leta žoge. VAR je namenjen ravno temu, da si ogledaš posnetek,"je bentil Gonzalez, dolgoletni član mestnega tekmeca Espanyola.