Po zmagi na 'el clasicu' evforični Sergi Roberto poslal jasno sporočilo: Messi, vrni se!

Nogometaši Barcelone so se s pomembno zmago nad madridskim Realom (2:1) od svojega največjega rivala oddaljili za lepih 12 točk. Čeprav je do konca sezone ostalo še 12 tekem in s tem razpoložljivih 36 točk, mnogi težko verjamejo, da lahko sicer odlična zasedba italijanskega strokovnjaka Carla Ancelottija, ki lovi svoj 15. naslov v elitni Ligi prvakov, še ujame vse boljšo Xavijevo Barcelono.

Real je sicer prišel do zgodnjega vodstva prek Viniciusa Juniorja, toda izenačujoči zadetek Sergija Roberta je spremenil potek dvoboja na do zadnjega kotička polnem Camp Nouu. Barcelona je bila v nadaljevanju tekme boljše moštvo, priigrala si je več zrelejših priložnosti in eno od teh je v drugi minuti sodnikovega dodatka v končno zmago za 2:1 pretvoril Franck Kessie. Veselju domačih nogometašev in njihovih navijačev ni bilo videti konca, strateg blaugrane Xavi Hernandez, ki vse bolj upravičuje epiteto velikega zmagovalca in pravšnjega moža za vodenje katalonskega ponosa, je po tekmi med drugim priznal, da je zmaga nad večnim tekmecem prišla v najboljšem možnem trenutku. icon-expand Xavi Hernandez ni skrival zadovoljstva po zmagi njegovega moštva proti največjemu rivalu na 'el clasicu'. FOTO: AP "Po izpadu iz Lige Evropa smo bili v manjšerm nokdavnu. Čeprav smo igrali proti odličnemu Manchester Unitedu, je bila želja vseh v klubu napredovanje v izločilne boje omenjenega tekmovanja. Tako so nam ostala še domača tekmovanja, v katerih želimo iti do konca. Zato je ta zmaga nad Realom še toliko bolj pomembna. Upam si trditi, da smo bili skozi večji del tekme boljša ekipa. Real je sicer na trenutke pokazal, zakaj ga upravičeno uvrščajo med glavne kandidate za vnovično osvajanje Lige prvakov, toda če pogledamo celoten dvoboj, je bila Barcelona boljša," je po tekmi razpredal 42-letni strokovnjak, čigar ideje v igri Barcelone prihajajo vse bolj do izraza. "Po mojem prihodu na Camp Nou sem dejal, da se stvari ne morejo spremeniti čez noč. Med drugim sem jasno in glasno poudaril, da bo treba pošteno zavihati rokave, vložiti veliko truda in volje, da se s postopnimi koraki vrnemo tja, kamor tudi spadamo - v vrh evropskega nogometa. Derbi je sedaj za nami, a že čez nekaj dni bomo na novi preizkušnji," je še pristavil Xavi Hernandez. Še posebej evforičen po zmagi nad večnim tekmecem je bil branilec Sergi Roberto, strelec izenačujočega zadetka, ki je v prvi izjavi po tekmi poslal zelo jasno sporočilo nekoč najbolj oboževanemu otroku Barcelone. "Če ga že v Parizu ne marajo več, naj se vrne v svoj dom. Tu ga bomo pričakali z razširjenimi rokami. Sicer pa ne razumem obnašanja navijačev PSG-ja, Leo namreč v tej sezoni zabija, asistira ... Je spektakularen nogometaš, ki si ne zasluži takšnega odnosa."