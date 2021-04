Po zmagi nad Liverpoolom Zidane odgovarjal tudi na vprašanja o Juventusu

Zinedine Zidane je v Torinu preživel pet let, osvojil dva naslova Serie A, leta 2001 pa se je pridružil Madridčanom. Francoz ni izključil morebitnega novega sodelovanja."Italija je v mojem srcu, pet let sem preživel v Torinu in Juventus mi je še vedno pomemben,"je za Sky Italia povedal po tekmi. "Prihodnost pri Juventusu? Za zdaj sem tukaj, bomo videli,"je še dodal.

Zidane je seveda trenutno popolnoma osredotočen na letošnjo sezono, v kateri trenutno Madridčanom kaže zelo dobro. Kljub temu da je imel strateg belega baleta kar nekaj težav s kadrovanjem, manjkali so Sergio Ramos, Dani Carvajal, Raphael Varane ter Eden Hazard, so v španski prestolnici včeraj s prepričljivo igro ugnali Liverpool. Junak obračuna je bil mladi Brazilec Vinicius Junior, ki je dosegel dva zadetka, bil pa je tudi eden izmed boljših posameznikov na včerajšnjem obračunu. Mladi nogometaš, star komaj 20 let, je postal drugi najmlajši strelec galaktikov v izločilnih bojih Lige prvakov, potem ko je 18-letni Raul Marca leta 1996 zatresel mrežo ravno proti Juventusu. Strelec drugega zadetka je bil Marco Asensio. Za goste je v drugem polčasu zadel Mohamed Salah.