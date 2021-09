Po zmagi nad Malto se lažje diha, toda težave ostajajo

Selektor Matjaž Kek je priznal, da je bilo pred in med tekmo z Malto prisotne nekaj živčnosti, mogoče tudi pomanjkanje samozavesti v odsotnosti Josipa Iličića, ki pa se vrača za tekmo v Dalmaciji. "Težko je vsaditi samozavest. To imajo športniki-zmagovalci. Mi smo v določenih trenutkih za korak prekratki, kar je lahko tudi pomanjkanje samozavesti," je dejal Kek po relativno bledi tekmi z Malto.

A večkrat je poudaril, tako kot igralci, da je bila najpomembnejša sama zmaga in še kako potrebne točke. Po petih krogih imata na vrhu skupine H Hrvaška in Rusija po 10 točk, Slovenija je tretja s sedmimi. Skupina je torej še povsem odprta. Toda skrbi v Kekovi vrsti je kar nekaj. Naštel je tudi sam prepočasno igro, s katero dovoljujejo organizacijo obrambe tekmecu, premalo konkretnosti pri podajah v globino, premalo nevarnih strelov (proti Malti) in podobno. "Dogaja pa se že nekaj časa tudi to, da z menjavami ne dvignemo ritma," je priznal Kek, ki bo na Poljudu spet malce "zarotiral" postavo. Nenazadnje se po kartonih vrača Iličić. "Mogoče celo preveč menjam za to raven tekmovanja. Toda s tem tudi pozitivno provociraš, iščeš rešitve, je pa res, da traja to že kar nekaj časa. Je pa to mlada ekipa. Poljud pa je izziv, inspiracija, motiv. Hrvati nas ne bodo podcenjevali, bodo 'napaljeni', ker vedo, kaj se je zgodilo v Stožicah. Takšne tekme pa imam najraje," je povedal Kek in dodal, da jih čaka poslastica na tem gostovanju, če bodo glave prave.

"Tekmo s Hrvaško lahko gledaš kot najtežjo, če si prestrašen, lahko pa kot najlažjo, če si zmagovalec. Vemo, kam gremo, gremo k favoritu skupine. Prepričan sem, da bomo bolje izgledali, upam, da bomo tudi prišli do pozitivnega izida," je dodal. Hrvati so sinoči z 1:0 zmagali na Slovaškem, kar so v soseščini pospremili z besedami, da gre za pomembno zmago v boju za SP. Kekov kolega Zlatko Dalić je bil tudi navdušen nad borbenostjo in agresivnostjo ekipe, ki je večino tekme prevladovala, a bila tudi zaradi "katastrofalnega igrišča" premalo konkretna.