Po zmagi proti Grčiji Slovenke še upajo na dodatne kvalifikacije: Napadli bomo drugo mesto

Izbranke Boruta Jarca naslednja preizkušnja čaka 26. novembra, ko bodo v Novi Gorici gostile Estonijo. "V tem drugem ciklusu kvalifikacij za SP 2023 smo z dvema tekmama proti Walesu in Grčiji naredili štiri točke, kar nas v tem trenutku veseli. Na sedmih osvojenih točkah v prvih štirih tekmah gradimo svojo pot naprej. Verjamem v punce, da smo do konca leta sposobni osvojiti še kar nekaj točk in potem napasti tudi 2. mesto," je po zmagi v Grčiji za uradno spletno stran NZS povedal selektor Borut Jarc. "Prišli smo do treh točk, skupaj v dveh tekmah v desetih dneh do štirih. Gremo naprej v naslednje tekme, s tem delom smo zadovoljni. Se pa nam dogaja iz tekme v tekmo, da nam malce pade zbranost na tekmah, kjer smo mi favorit in kjer moramo malce dlje držati žogo v svojih nogah. A to ne bi smel biti problem," je po dvoboju, na katerem je dosegla dva gola, za spletno stran NZS povedala Lara Prašnikar. "Na tekmi smo želeli tri točke, dobili smo jih, cilj je dosežen. So pa bile v igri še določene pomanjkljivosti, nismo odigrale, kot znamo. Tu je še prostor za napredek na naslednji akciji," je dodala Evelina Kos.