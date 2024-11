Pobožna želja Victorja Sancheza in Matjaža Keka

OGLAS

Kulisa, ki pritiče nazivu največjega obračuna v slovenskem klubskem nogometu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Kulisa je bila odlična. Skoraj deset tisoč ljubiteljev nogometa je lepo napolnilo Stožice in – z izjemo metanja bakel gostujočih navijačev tik pred koncem srečanja – poskrbelo za sijajno vzdušje. Tudi travnata zelenica je bila na prvi pogled v nekoliko boljšem stanju kot na preteklih tekmah, a žal je bilo v praksi drugače. Ob vsakem drsečem startu ali nenadni spremembi smeri nogometašev so deli zelenice izpod njihovih kopačk dobesedno leteli po zraku. Na trenutke se je zdelo, kot da bi tekli po močvirju in ne po površini največjega stadiona v državi. Stanje zelenice je bilo iz minute v minuto slabše in je izdatno pripomoglo k dejstvu, da je bilo priložnosti na drugem večnem derbiju sezone moč prešteti na prste ene roke.

Travnata površina je bila iz minute v minuto slabša. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

'Čakamo na trenutek, ko bodo v Stožicah popravili travnato zelenico' Branilec domačih Jorge Silva je že z drugim stavkom na novinarski konferenci jasno dal vedeti, da to nikakor ni zelenica, na kateri bi si želeli igrati. Njegov trener Victor Sanchez se prav tako ni mogel izogniti pereči temi, s katero so se odgovorni v Stožicah ukvarjali že v prejšnjih sezonah. "Težka, zelo izenačena tekma, kot smo pričakovali. Bile so pozitivne in negativne stvari," je sprva dejal španski strateg in se nato, kot je to v tej sezoni storil že nekajkrat, posvetil ta hip glavni hibi ljubljanskega kluba. "Čakamo na trenutek, ko bodo v Stožicah popravili travnato zelenico. Za igralce je nemogoče, da solidno igrajo z žogo, ker se ta odbija. Podaje ne gredo tja, kamor želijo. Tudi na nogah niso stabilni. A pogoji so bili enaki za obe ekipi. Nisem zadovoljen, saj rad uživam v tekmah. In tudi vsi, ki imajo radi naš šport, rad vidijo všečno igro. Tako pa je nemogoče igrati v takšnih razmerah, zato čakamo, da zelenico uredijo."

Victor Sanchez je nad stanjem zelenice v Stožicah vse prej kot navdušen ... FOTO: Damjan Žibert icon-expand

O tem, koliko malo prave igre so videli navijači v Stožicah, veliko pove podatek o prekrških: kar 43 so jih skupaj naredili nogometaši obeh ekip. Tudi to je po mnenju Sancheza predvsem odraz katastrofalnega stanja igrišča: "Mislite, da smo ob vsej utrujenosti zaradi poti v Helsinke in dejstvu, da se je tekmec lahko pripravljal ves teden, želeli igrati tako agresivno? Niti slučajno. Vsi prekrški so posledica stanja igrišča. Zaradi tega je bilo veliko napak. Ko je tako, pride do številnih dvobojev, posledično pa tudi padcev."

Victor Sanchez še zdaleč ni edini, ki se je v zadnjem obdobju dotaknil alarmantnega stanja stoženske zelenice. Takole je v petek razmišljal slovenski selektor Matjaž Kek, ki ga v četrtek prav v Stožicah čaka obračun z Norveško: "Ni prijetno poslušati opazke selektorjev, kako se ne da igrati na tem. Čeprav vedno pravim, da je za obe ekipi enako. Slišal sem, da bodo nekaj poskušali zakrpati. Predvsem je treba to rešiti na dolgi rok in potem vzdrževati. Upam, da bo igrišče čim boljše."

Poletna kombinatorika ne pride več v poštev Kljub zgoraj omenjenim težavam imajo Ljubljančani trenutno bistveno več razlogov za zadovoljstvo. Matevž Vidovšek je še šestič zapored ostal nepremagan. Zmaji so od zadnjega reprezentančnega premora na sedmih tekmah kar šestkrat slavili. Edina stvar, ki bi jim jo v zadnjem obdobju lahko očitali, je pomanjkanje atraktivne, na oko všečne igre. A Sanchez je še enkrat poudaril, da ima v trenutnih razmerah prednost rezultat.

"Pozitivno je, da smo znova pokazali, da se lahko prilagodimo na vsako situacijo. Od poraza proti Kopru smo pametnejša ekipa. Vemo, kako igrati na takšni zelenici, kar niti slučajno ni enostavno. Na takšni zelenici je zelo tvegano igrati, kot smo prej. Sedaj je čas, da smo pametni in prilagodljivi," je pojasnil nekdanji nogometaš Reala. Kot drugo pozitivno stvar večnega derbija je izpostavil obdobje med 65. in 90. minuto, ko je Olimpija po izključitvi Jordija Govee igrala z igralcem manj. Maribor je tedaj sicer imel terensko premoč, a si pripravil le eno zares zrelo priložnost, ko je veselje Hilalu Soudaniju v 83. minuti preprečil odlični Vidovšek.

Gostujoči navijači so v 86. minuti z metanjem bakel poskrbeli za prekinitev. To je bila edina črna pika sicer odličnega navijaškega popoldneva v Stožicah. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Skandiranje navijačev odraz dobrega dela nogometašev Po – glede na potek srečanja povsem pravični delitvi točk – so navijači obeh klubov z aplavzom nagradili svoje ljubljence. Domači privrženci so med drugim skandirali ime svojega trenerja, ki je izpostavil, da je to predvsem odraz odličnega dela nogometašev. "V prvenstvu vodimo, dobro nam gre v konferenčni ligi, še vedno smo v igri za pokal. Všeč mi je, da navijači uživajo in posledica tega je njihovo zadovoljstvo. Še naprej bomo trdo delali, da nadaljujemo v tem slogu." Ljubljančani so na zadnji reprezentančni premor v tem koledarskem letu odšli s tremi točkami prednosti pred Mariborom in Koprom. Celje je po zmagi nad Primorjem svoj zaostanek zmanjšalo na šest točk. V naslednjem krogu zmaje čaka gostovanje v Murski Soboti.