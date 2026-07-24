'Počaščen sem, a odgovor je ne', Pep zavrnil ponudbo Maldinija

Pep Guardiola FOTO: AP

"Hvala, zares sem počaščen, a enostavno mi ni do tega," naj bi se glasile besede, s katerimi je najtrofejnejši trener na svetu Pep Guardiola zavrnil izredno privlačno ponudbo Paola Maldinija. Ena največjih legend italijanskega nogometa si je kot tehnični direktor zveze naših zahodnih sosedov na italijansko klop želel pripeljati katalonskega stratega, ki pa si želi imeti odmor od delovanja v nogometu.

Po poročanju Gazette naj bi Guardiola Maldinijevo ponudbo vzel izjemno resno. Ko je po desetletju zapustil klop Manchester Cityja, je bilo večini nogometne javnosti jasno, da si bo 55-letnik želel nekaj časa vzeti zase in za svojo družino. Katalonski strateg pa je enostavno preveč predan nogometu, da ga ne bi priložnost zavzeti enega najbolj čislanih položajev v svetovnem športu vsaj malce privlačila. Po nekaj dneh premišljevanja pa se je vendarle odločil, da ne bo zagrizel v kislo jabolko in se še ne bo vrnil v nogometni svet. Kljub nespornemu prestižu je biti selektor italijanske izbrane vrste, vsaj v tem trenutku, tudi izredno naporna in nehvaležna funkcija.

Paolo Maldini FOTO: AP

Azzurri so se namreč znašli v najslabšem nogometnem obdobju v svoji zgodovini, izpustili so namreč kar zadnja tri svetovna prvenstva. Nazadnje jim je marca usodni udarec v dodatnih kvalifikacijah v Zenici zadala reprezentanca Bosne in Hercegovine.

Kakšen je plan B?

Na vrhu seznama najverjetnejših naslednikov Gennara Gattusa, ki je osramočen zapustil stolček svoje reprezentance, sta se znašli dve izjemno spoštovani imeni v italijanskem in svetovnem nogometu. Gazzetta trenutno največ možnosti pripisuje Andrei Pirlu, ki je po briljantni igralski karieri med drugim vodil tudi italijanskega velikana Juventus. Nekdanji izjemni vezist naj bi Maldiniju in predsedniku zveze Giovanniju Malagi predstavljal človeka, ki bo reprezentanco spravil na pota stare slave.

Andrea Pirlo FOTO: AP

Drugo, še bolj zvezdniško ime, pa je Carlo Ancelotti. Eden najboljših trenerjev vseh časov trenutno zaseda stolček brazilske izbrane vrste, s katero pa se ni proslavil na zadnjem mundialu. Petkratnim svetovnim prvakom jo je že v osmini finala zagodla Norveška in tako hitro končala njihovo pot na svetovnem odru. Ancelotti ima za sabo odlično igralsko kariero, ki pa jo je skorajda v celoti zasenčil s svojo briljantnostjo v trenerskih vodah. Kar petkrat je v zrak dvignil prestižno Ligo prvakov, najbolj pa se je izkazal pri madridskem Realu in italijanskem Milanu. Maldini je spregovoril tudi z nekdanjim soigralcem pri Rossonerih, a obenem poudaril, da se mu ne mudi izbrati naslednjega selektorja štirikratnih svetovnih prvakov.