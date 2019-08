Pocchetino: Premier League je naredila veliko napako

Klubi v angleški Premier League so z glasovanjem sklenili, da bo konec prestopnega roka še pred začetkom tekmovanja. Tako je bilo to letos 8. avgusta, dan kasneje je bila na sporedu prva tekma, Liverpool je gladko premagal Norwich (4:1). V večini ostalih močnih evropskih lig so prestopi še možni, kar ni po godu trenerju londonskega Tottenhama.

Mauricio Pochettino je prepričan, da je to slaba usluga angleškemu nogometu, saj ga postavlja v slabši položaj s konkurenco."Mislim, da si Premier League ne sme privoščiti, da ponudi tako prednost drugim evropskim klubom. O tem se bo treba pogovarjati, saj smo v slabšem položaju proti drugim, ki imajo še 20 dni časa za delovanje. Mislim, da je bila to velika napaka Premier League, da je to dopustila. Po dveh sezonah delovanja na ta način, bi Premier League lahko ugotovila, da če se Evropa ne želi spremeniti, se moramo vrniti in začeti delovati na isti način, kot delujejo oni," je za BBC dejal Argentinec.

Ostale močne lige, italijanska Serie A, nemška Bundesliga, francoska Ligue 1 in španska La Liga imajo "deadline" za prestope 2. septembra. Angleški klubi so zaradi tega res v slabšem položaju, tudi glede igranja v Ligi prvakov."Mislim, da je to velika prednost za njih, za nas tukaj pa lahko predstavlja zmešnjavo,"je še dodal 47-letni trener, ki bo na klopi spursov sedel šesto zaporedno sezono.

Tottenham je v zadnjem finalu Lige prvakov izgubil proti Liverpoolu, v prvenstvu pa je zasedel četrto mesto, kar jim tudi letos ponuja nastop med evropsko klubsko elito. Navijači spursov želijo lovorik, tega se zaveda tudi Pochettino: "Če me vprašate osebno, ta sezona ne bo uspešna, če se uvrstimo med prve štiri v PL, zame bo uspeh, osvojiti kakšno lovoriko: FA pokal, ligaški pokal (Carabao pokal), Premier League ali Ligo prvakov. Vedno smo blizu, vendar nikoli nismo slavili. Moj osebni cilj uspeha v tej sezoni je dvigniti lovoriko."

