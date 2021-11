Pochettino: Glavni cilj je bil, da se uvrstimo v izločilne boje

V petem krogu skupinskega dela Lige prvakov je Manchester City z 2:1 premagal Paris Saint-Germain. A čeprav rezultat namiguje na tesno zmago dveh izenačenih tekmecev, je bilo dejansko stanje na igrišču povsem drugačno. Meščani so na domačem Etihadu povsem nadigrali četo Mauricia Pochettina, ki se je mogel na novinarski konferenci po tekmi otresati tudi vprašanj o morebitnem odhodu iz francoske prestolnice.

"Igralci vedo, kakšna je situacija. Smo del posla, v katerem so govorice, pa naj bodo to pozitivne ali negativne, nekaj vsakdanjega. To je vse, kar lahko rečem o govoricah," je na uvodu novinarske konference dejal strateg PSG-ja Mauricio Pochettino, ki ga predvsem angleški mediji vse bolj povezujejo z Manchester Unitedom, ki išče novega glavnega trenerja.

icon-expand Pochettino je med letoma 2013 in 2019 že deloval na Otoku kot trener Southamptona in Tottenhama FOTO: AP

Argentinski strateg je tudi tokrat od prve minute poskusil z zvezdniško napadalno trojico Neymar - Kylian Mbappe - Lionel Messi, ki so sicer v 50. minuti dobro izpeljali akcijo, ki je Parižane popeljala v vodstvo, a mnogi Pochettinu očitajo, da izrazito napadalno usmerjeni igralci premalo pomagajo v obrambni fazi igre. "Če želiš osvojiti Ligo prvakov, si ne moreš privoščiti, da obrambne naloge izvaja le sedem igralcev. To je nemogoče, ne glede na to, kdo so igralci na igrišču. Ekipe, ki osvajajo lovorike, začnejo obrambo že v napadu. Ste videli, kako veliko dela sta imela PSG-jeva bočna branilca danes? Ekipe v Franciji mogoče še lahko premaguješ na takšen način, a ekipe kot je Manchester City niti pod razno," je bil o PSG-jevem sistemu igre kritičen legendarni francoski napadalec Thierry Henry.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Pochettino kljub neprepričljivi igri in rezultatskemu spodrsljaju ne obupava in trdi, da morajo njegovi varovanci z dvignjenimi glavami stremeti k naslednjim izzivom, poraz pa je pripisal predvsem dobri igri nasprotnika in napakam v obrambni fazi igre: "Seveda sem razočaran, a hkrati je treba priznati, da je City, še posebej v prvem polčasu, igral odlično. Igrali so agresivno in nas stisnili na našo polovico. Drugi polčas smo začeli precej bolje in tudi povedli, a ko se je zdelo, da prevzemamo pobudo na igrišču, smo storili dve veliki napaki in prejela dva zadetka v kratkem času. Ne smemo dopustiti takšnih padcev koncentracije."

icon-expand Achraf Hakimi je imel ogromno dela z Raheemom Sterlingom FOTO: AP

Kljub porazu, ki je bil za Parižane v letošnji izvedbi Lige prvakov prvi, so si nogometaši PSG-ja ob pomoči Leipziga, ki je s kar 5:0 premagal Brugge, zagotovili mesto v izločilnih bojih. Zapravili pa so možnost osvojitve prvega mesta v skupini, ki v teoriji omogoča lažji žreb in nadaljevanje tekmovanja. 49-letni Argentinec pa se s tem, kot kaže, ne obremenjuje: "Glavni cilj je bil, da se uvrstimo v izločilne boje, šele nato se začne razmišljanje o prvem mestu. Pokazali smo, da bi bili lahko prvi, ko smo City premagali na Parku princev, a smo z remijema proti Bruggu in Leipzigu, prvo mesto v skupini zapravili. Čestitke Cityju, res so dobra ekipa, mi pa moramo kljub razočaranju zbistriti misli in trdo delati še naprej."

icon-expand Neymar tokrat ni prišel do izraza FOTO: AP

Navijače PSG-ja upravičeno skrbi predvsem forma njihovih ljubljencev v gosteh, saj bodo prvič po sezoni 2004/2005 skupinski del Lige prvakov zaključili brez ene same zmage v gosteh (dva remija in en poraz). Pochettino pa kljub negativnem trendu ostaja pozitiven: "Vesel sem, da počasi napredujemo. Igramo bolje, kot smo pred enim mesecem, in veliko bolje kot pred dvema mesecema. Korak za korakom postajamo boljši."