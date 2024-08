Pochettino je novi selektor ZDA

Pochettino doslej še nikoli ni vodil katere od držav, nase pa je opozoril predvsem z vodenjem španskega Espanyola, Southamptona in Tottenhama med letoma 2009 in 2019. Nato je bil nekaj let še na čelu Paris Saint-Germaina in nazadnje Chelseaja, kjer pa se ni proslavil.

Od londonskih modrih se je poslovil po koncu prejšnje sezone, otoški mediji pa so namigovali, da bo prevzel vodenje angleške reprezentance po odhodu Garetha Southgata. Začasno vodenje Anglije je sicer pred kratkim prevzel Lee Carsley.

Američani ob vse večjem vlaganju v nogomet še naprej iščejo pravi preboj na velikih tekmovanjih, predvsem na SP. Leta 2026 bodo skupaj s Kanado in Mehiko gostili prvi mundial z 48 reprezentancami.

Od leta 1990 je reprezentanca ZDA le enkrat nastopila v četrtfinalu (2002), štirikrat je izpadla v osmini finala, leta 2018 pa se na tekmovanje v Rusiji sploh ni uvrstila.