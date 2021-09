Pochettino: Mbappe je zadovoljen, ima željo po igranju nogometa

"Kylian je zadovoljen, je čustveno zelo stabilen fant in tako prej kot zdaj ima veliko željo po igranju nogometa," je na novinarski konferenci pred ligaško tekmo s Clermontom poudaril trener PSG-ja Mauricio Pochettino. Spomnimo: po pisanju tujih medijev je bil Mbappe zelo potrt zavoljo tega, ker je njegov prestop v njemu ljubi klub iz otroških let (Real Madrid) padel v vodo. Florentino Perez, predsednik galaktikov, je višal in višal ponudbo za prestop Francoza, toda na koncu so v Parizu rekli, da Mbappeja ne bodo prodali.

Še več: ne le, da so zadržali Mbappeja, PSG je pred koncem prestopnega roka v svoje vrste zvabil še enega nogometaša, in sicer Nuna Mendesa. Argentinski strateg na klopi Parižanov je to potezo športnega direktorja Leonarda pozdravil. "To je bila briljantna operacija, izjemna okrepitev za naš klub. Gre za nogometaša, ki nam lahko pomaga in prinese lovorike. Noben nogometaš, ki pride v klub, se ne počuti, da ima mesto v začetni enajsterici zagotovljeno, toda vemo, da Nuno z nami lahko igra, zagotovo, toda to si bo moral zaslužiti, tako kot vsi ostali," je o vsega 19-letnem Portugalcu povedal Pochettino. V Pariz je prestopil iz Sportinga.

Pochettino je pred tekmo s Clermontom sicer malce potarnal zaradi reprezentančnega premora in poškodb ter odsotnosti, ki jih ta premor prinaša. "Sodelujemo z zdravniki, da bi zagotovili to, da ima vsak nogometaš to, kar potrebuje, in da nato lahko dela v dobrobit ekipe. Včasih moramo sprejeti zahtevne odločitve, še posebej v takšnem klubu, kot je PSG. Ne želimo tvegati z nikomer," je zaključil argentinski strateg. Ta na tekmi s Clermontom ne bo mogel računati na poškodovane Sergia Ramosa, Juana Bernata in Laywina Kurzawo, zaradi poznega termina reprezentančnih tekem pa bodo manjkali tudi Južnoameričani Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes in Neymar.