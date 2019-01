Pochettino ni navdušen nad sistemom VAR: Skrbi me zaradi navijačev

Nekateri angleški klubi so se sicer že srečali s tehnologijo VAR, in sicer v pokalnih tekmovanjih (ligaški pokal in pokal FA, op. p.), za uporabo na ligaških tekmah pa se angleška nogometna zveza (FA) za sezono 2018/19 ni odločila. Vodilni možje angleškega nogometa so se namreč odločili, da bodo vsi stadioni z novo tehnologijo opremljeni do začetka sezone 2019/20. Trenerji, nogometaši in navijači imajo seveda različna mnenja o video tehnologiji, ki je po dolgih desetletjih neodobravanja ekspresno 'vstopila' v svet nogometa. Veliko je takšnih, ki so mnenja, da vse skupaj traja predolgo in se posledično tekme pošteno zavlečejo. Prav tako so nekateri prepričani, da pravila, kdaj se glavni sodnik odloči, da bo pogledal video posnetek, niso dovolj jasna.

Eden takšnih je tudi trener Tottenhama Mauricio Pochettino, ki je prepričan, da bo tehnologija VAR škodovala angleškemu nogometu in predvsem odgnala navijače s stadionov. "Gledam veliko tekem po Evropi in nihče ni popolnoma zadovoljen. Zagotavljam vam, da popolnoma nihče! Najbolj me skrbi to, da bo nogomet prišel do točke, ko ne bo več zadovoljil navijačev. To je zelo pomemben posel in navijači, nogometni navijači, morajo biti zadovoljni in zadovoljeni. Če bomo vsako tekmo večkrat ustavili za pet minut, da si sodnik ogleda video posnetek, nihče ne ve, kako bodo navijači so sprejeli," je bil kritičen do tehnologije VAR, ki v zadnjih sezonah zelo uspešno vodi londonski Tottenham. Pochettino je o tem spregovoril pred povratno tekmo polfinala angleškega ligaškega pokala, kjer se bodo njegovi Spursi pomerili s Chelseajem. Prav na omenjeni tekmi bodo imeli sodniki na voljo tehnologijo VAR.