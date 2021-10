Pochettino o Ramosu, Messiju in Neymarju: Borba se začne pri iskanju najboljše verzije samega sebe

"Mogoče je realnost za Sergia Ramosa drugačna kot leta 2014, pa tudi Messijeva in Neymarjeva. Ti nogometaši so veliki šampioni, toda morajo se navaditi na realnost. Vsi imamo v glavi, da so najboljši, toda morajo biti na svoji ravni. Če jim uspe povrniti to 'etiketo', seveda lahko dosežemo katero koli stvar," je izpostavil PSG-jev aktualni trener Mauricio Pochettino . "Toda borba se začne pri iskanju najboljše verzije samega sebe. Orkester mora biti uglašen," je v pogovoru s Jorgejem Valdanom za Movistar+ še dodal argentinski strokovnjak, ki je v preteklosti vodil zasedbo Tottenhama, slednjega je popeljal v veliki finale Lige prvakov. Tedaj je ob sojenju Damirja Skomine izgubil z Liverpoolom.

Z zgornjo izjavo je Pochettino namignil, da trio Sergio Ramos (ta je še poškodovan), Lionel Messi in Neymar še niso v najboljši formi, potem ko so se kasneje pridružili treningom po nekoliko daljših počitnicah. Dejstvo je, da vsi trije niso več rosno mladi. Najstarejši od omenjene trojice je Ramos, ki šteje že 35 let, Messi jih ima 34, Neymar pa je vendarle nekoliko mlajši, in sicer je pri 29 letih.

A kljub starosti se od zvenečih okrepitev Ramosa in Messija pri PSG-ju veliko pričakuje. "Messi je svetovna ikona. Najverjetneje najboljši vseh časov. Imeti Lea tu je bilo darilo življenja. Nihče ni pričakoval njegovega konca v Barceloni, niti on sam. Predsednik kluba, Leonardo in klub na splošno so naredili veliko delo, da so podpisali Messija. Ustvarilo se je veliko pričakovanje v Parizu in pravzaprav po celem svetu. Všeč mi je Messijeva narava in to naravnanost k temu, da vrne naklonjenost, ki jo dobiva s strani navijačev," je Messijev prihod v Pariz opisal Pochettino.

Ta še lahko računa tudi na pomoč izjemno talentiranega francoskega napadalca Kyliana Mbappeja, ki pa utegne pariški klub kmalu zapustiti, saj ima veliko željo, da bi nastopil za madridski Real. "Mbappe je velik profesionalec in spoštuje svoje pogodbene obveznosti. Kylian je inteligenten fant, mlad, toda zrel. Kot nogometaš je izjemen. Je sedanjost in prihodnost nogometa," je izpostavil trener PSG. Stopil je v bran tudi pogosto kritiziranemu Neymarju. "Neymar ima izjemen odnos z vsemi ostalimi. Ima veliko srce. Je preprost in rad se objema z ljudmi. Ima zdravo osnovo. Ima pa tudi tekmovalnost, 'uličnost', divjost, a je čudovit fant," je sklenil Pochettino.