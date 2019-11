Pochettino ob slovesu: Prepričan sem, da se bodo naše poti spet križale

Pri Tottenhamu so odslovili dolgoletnega trenerja Mauricia Pochettina , že naslednji dan pa na njegovo mesto postavili Portugalca Joseja Mourinha , ki se je s tem vrnil v angleško prvenstvo. Argentinec, se je moral posloviti po slabih rezultatih, ki so spurse potisnili v spodnjo polovico prvenstvene lestvice. Mourinho je svoj uvod na trenerskem stolčku londonskega kluba kronal z dvema zmagama, najprej prvenstveno proti West Hamu, zatem še s slavjem v Ligi prvakov proti Olympiacosu.

Pochettino v svoji izjavi ob slovesu ni pozabil na uglajenost, zahvalil se je celotnemu klubu za priložnost, ki mu je bila ponujena in namignil na ponovno snidenje. "Rad bi se zahvalil lastniku Joeu Lewisu in predsedniku Danielu Levyju, za izjemno priložnost, da sem lahko soustvarjal del Tottenhamove zgodovine. Rad bi se zahvalil tudi vsem, ki sem jih srečal med opravljanjem službe pri Tottenhamu, klubskemu osebju in nogometašem. Za konec bi se rad zahvalil tudi vsem navijačem, brez njihove fantastične podpore klub ne bi bil to kar je," je zapisal v izjavi, ki jo je objavila League Managers Association.