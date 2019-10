Pochettino po hudem porazu: Ne bom odkorakal, upam, da bom tu še naslednjih pet let

"Zdaj je čas, da stopimo skupaj," je novinarsko konferenco pred ligaško tekmo z Brightonom začel Pocchetino. "Sprejmem vsa mnenja. Ko ne zmagaš, ne le pri Tottenhamu, se to zgodi v vsakem klubu na svetu," je nadaljeval Pochettino. Tottenham je izpadel proti četrtoligašu Colchestru, v Premier League po sedmih krogih spurs zasedajo šesto mesto s kar 10 točkami zaostanka za Liverpoolom.

V Ligi prvakov po dveh odigranih tekmah Tottenham zaseda zadnje mesto v skupini B, z vsega eno osvojeno točko. Vodi Bayern s šestimi točkami, druga je Crvena zvezda s tremi, zadnji dve mesti pa si z eno točko delita Olympiacos in Tottenham. Ostroge so si nazadnje v prenosu na Kanalu A in VOYO privoščile hud poraz z Bayernom, ko so Bavarci na Tottenhamovem stadionu slavili kar s 7:2. "Nekaj povsem običajnega je, da je ta tekma sprožila veliko mnenj in govoric, vsi morajo kaj pristaviti," je bil jasen Argentinec na klopi Londončanov, ki jih je v pretekli sezoni Lige prvakov popeljal vse do velikega finala v Madridu. "Toda na koncu … vse, kar se je zgodilo, je to, da smo izgubili tekmo," je še pristavil Pochettino.