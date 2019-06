Pochettino po porazu: Ponosen sem na svoje fante, ničesar jim ne morem očitati

"Moramo biti ponosni na naš trud in voljo, ki smo ju pokazali na poti do tega finala. Sreča ni bila na naši strani, saj smo prejeli zelo hiter zadetek," je začetek tekme in prezgodaj prejeti zadetek pokomentiral 47-letni Argentinec. "Vse do konca smo bili v igri, igrali smo zelo dobro. Težko je igrati proti ekipi, ki igra tako zelo dobro v tranziciji, a mi smo pokazali, da se z njimi da igrati. Zelo sem ponosen na svoje fante. Da zaostajaš praktično celo tekmo in odigraš, kot smo, moraš pokazati veliko karakterja. Lahko smo optimistični za prihodnost." Ali bo ta za Argentinca v Londonu, ostaja tudi po finalu eno izmed pomembnejših vprašanj.