Pochettina remi ni navdušil: Mi smo PSG in moramo zmagati

Kljub prevladi v posesti žoge se je moral Paris Saint-Germain z novim trenerjem Mauriciem Pochettinomv Saint-Etiennu zadovoljiti s točko. Moiseju Keanuje po lepem obratu znotraj kazenskega prostora sicer uspelo izničiti vodilni zadetek Romaina Hamoumajav prvem polčasu, a Parižanom do konca dvoboja ni uspelo odgovoriti na izziv vodilnega Lyona, ki jim je po zmagi nad Lensom (3:2) pobegnil na tri točke naskoka. Nekaj razlogov za slavje so imeli serijski prvaki vsaj zaradi domačega poraza Lilla z Angersom (1:2) – nekdanji klub Milenka Aćimovićaje PSG zaradi boljše razlike v golih zamenjal na drugem metu.

"Tekma je bila težka. Moramo nadaljevati z delom. Ne iščem izgovorov, moramo izboljšati svojo igro in predstave,"je po tekmi dejal Pochettino. "Mi smo PSG in moramo zmagati. Prišel sem pred tremi dnevi, a zadovoljen sem z načinom, kako so igralci poskušali izvesti tisto, kar smo počeli na treningih."

'Mbappe se mora izboljšati–tako kot vsi ostali'

Pochettinu se prva tekma štiri dni po uradni potrditvi, da bo nasledil odstavljenega Thomasa Tuchla, ni posrečila. Ekipa, ki se je pod taktirko Nemca lani prebila v prvi finale Lige prvakov v klubski zgodovini, je na stadionu Geoffroyja Guicharda prikazala precej bledo predstavo in v 19. minuti povedla po zaslugi Hamoumaja, ki je izkoristil napako Idrisse Gueya. Po predložku Kyliana Mbappejain "posredovanju" Marca Verrattija, ki je tokrat igral malce bližje nasprotnim vratom, je nato tri minute kasneje izenačil Kean, a do zmage Parižanom kljub kar 70-odstotni posesti žoge ni uspelo priti. Brazilski as Neymarsi še ni opomogel po poškodbi gležnja, v njegovi odsotnosti pa so gostje vnovič zaman čakali na kakšno navdahnjeno potezo nerazpoloženega Mbappeja.

"Mbappe se mora izboljšati–tako kot vsi ostali. Gotovo je razočaran, ker nismo zmagali. A njegov odnos je bil dober. Zadovoljen sem s tistim, kar je naredil,"je medije z javno kritiko kar malce presenetil Pochettino, ki želi v svojem novem klubu očitno takoj postaviti nova pravila igre.

V 14 mesecih od 62 tisoč gledalcev do praznih tribun

Mbappe je skupaj z Neymarjem pod Tuchlom užival precejšnjo svobodo, še vedno pa ni jasno, kako močno je Francoz vplival na končno odločitev kluba, da z nemškim trenerjem konča sodelovanje pol leta pred iztekom pogodbe. Njegova prihodnost bo letos poleti očitno spet ena glavnih tem v športnih medijih, glede na to, da naj bi ga v svoje vrste tokrat najresneje do sedaj poskušal zvabiti Real Madrid. Pochettinu naj bi ob podpisu pogodbe vodstvo pariškega ponosa sicer obljubilo, da francoski reprezentant ostaja vsaj še do konca sezone 2021/22.

"Zelo se moramo izboljšati v številnih rečeh. To ni rezultat, ki smo si ga želeli, a si ga je Saint-Etienne zaslužil. Imeli smo nekaj priložnosti in posest, a na koncu remizirali,"je pristavil Pochettino."Zelo sem vesel, da po 14 mesecih spet treniram, je pa občutek precej čuden. Nazadnje, ko sem sedel na klopi, je bilo na stadionu namreč 62.000 ljudi," se je svojega slovesa od londonskega Tottenhama, s katerim je tudi sam še pred slabima dvema letoma premierno nastopil v velikem finalu Lige prvakov, še dotaknil Pochettino.