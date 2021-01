Pochettino opozoril pariške zvezdnike: Vsak si bo moral naš dres zaslužiti na igrišču

Mauricio Pochettino se vrača v klub, za katerega je kot nogometaš nastopal med letoma 2001 in 2003*. Že pred leti je govoril, da bi bila trenerska služba v Parizu zanj sanjska, v prvi izjavi za javnost pa je nogometaše takoj posvaril, da mesto v prvi postavi za nikogar ni zagotovljeno."V klubu se vse od nekdaj vrti okoli odličnosti. Igralci si bodo morali naš dres zaslužiti s predstavami na igrišču."

"Imamo fantastično ekipo, ki lahko po mojem mnenju doseže vse, kar si želi. Nogometaši so izjemno tekmovalni, želijo si dvigovati lovorike. Spadajo med najboljše na svetu, so glavni akterji kluba. Menim, da morajo na igrišču uživati. To je zelo pomembno," je nadaljeval Pochettino, čigar glavna naloga v Parizu bo zagotovo, da moštvu prinese prvi naslov Lige prvakov v zgodovini. To je nekaj, kar mu je s Tottenhamom skoraj uspelo, v sezoni 2018/2019 je namreč s Spursi izgubil šele v finalu proti Liverpoolu.

Še pred treningom je imel Pochettino sestanek z igralci in vodstvom kluba. Kot je razvidno s table na desni strani, bo Argentinec igral v sistemu 3-5-2: