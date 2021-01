Pochettino po prvi zmagi: Popraviti moramo še veliko stvari

Po neprepričljivi predstavi in remiju na svoji prvi tekmi na klopi Paris Saint-Germaina v Saint-Etiennu (1:1) je Mauricio Pochettino z novim (starim) klubom proslavljal svojo prvo trenersko zmago v francoskem nogometu. PSG je imel na trenutke sicer kar nekaj težav z nevarnim Brestom, ki bi lahko na Parku princev dosegel najmanj en gol, na koncu pa so serijski francoski prvaki slavili z visokih 3:0 in se zdaj že obračajo proti superpokalnemu obračunu z največjim tekmecem Marseillem, ko bo Pochettino lahko osvojil celo svoj prvi kos srebrnine v trenerski karieri.

'Moramo nadaljevati z delom'

"Zadovoljni smo z rezultatom, ki je plod truda vseh igralcev," je za Canal+ takoj po tekmi povedal Pochettino. "A še veliko moramo popraviti. Moramo nadaljevati z delom in ohranjati visoke standarde,"je nadaljeval argentinski trener, ki se je na klop vrnil več kot leto dni po predčasnem koncu sodelovanja z londonskim Tottenhamom, s katerim je še leta 2019 prvič v zgodovini kluba igral v finalu Lige prvakov.

Mbappe tudi tokrat ni zadel, to se mu je pripetilo še tretjič na zadnjih štirih dvobojih, čeprav je v okvir vrat tekmeca poslal največ strelov v ekipi PSG, in sicer tri. Najboljši mladi nogometaš zadnjega svetovnega prvenstva v Rusiji se je vseeno izkazal s podajo za zadnji gol na tekmi, ki ga je dosegel Sarabia, potem ko je Špancu nastavil strel s prodorom mimo številnih tekmecev. Na trenutke je sicer spet kazal očitne znake nezadovoljstva.

"Mbappeju so uspele dobre stvari. Imel je priložnosti in škoda je, da ni zadel. A odigral je dobro tekmo,"ga je po nedavnih kritikah za prestavo v Saint-Etiennu tokrat v domačem Parizu pohvalil Pochettino. Sarabia, ki je vstopil s klopi in dosegel svoj tretji ligaški gol, je povedal nekaj več o spremembah v igri pod novim trenerjem.

Sarabia: Tuchel in Pochettino se v nekaterih stvareh zelo razlikujeta

"Želi si, da imamo žogo veliko v svoji posesti in da s podajanjem drug drugemu destabiliziramo nasprotnika,"je dejal Sarabia. "Od nas zahteva veliko pritiskanja na njihovo zadnjo vrsto. Zelo je pomembno, da poskušaš na igrišče prenesti vse zamisli trenerja in daš vse od sebe. So stvari, v katerih sta si (prejšnji trener Thomas, op. a.) Tuchel in Pochettino podobna, a so tudi stvari, v katerih se zelo razlikujeta. Moramo delati, ker je veliko novosti."

V taboru PSG se je pozornost zdaj že povsem obrnila proti sredinemu spopadu za francoski superpokal z največjim rivalom Marseillem.

"To je zelo posebna tekma za PSG in tudi zame. Upamo, da nam uspe dobra tekma in da vanjo vstopimo v najboljši formi, da bomo lahko konkurenčni. Seveda pa moramo zmagati–tako kot vsakič, ko igramo z Marseillem,"je še povedal Pochettino.