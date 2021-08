Pochettino: Ne morem potrditi tega, da je Mbappe soigralcem sporočil, da bo ostal v PSG-ju

"Ne morem potrditi tega, da je Mbappe sporočil soigralcem, da bo ostal. Če je to rekel skupini nogometašev, v tej skupini mene ni. Moji pogovori z njim so o nogometu. Ima še eno leto pogodbe in četudi ne obnovi pogodbe, mi dokazuje, da je zadovoljen z nami," je o pereči temi – francoski mediji so v četrtek poročali, da je Mbappe soigralcem sporočil, da bo ostal del ekipe PSG-ja – dejal argentinski strokovnjak.

"Mbappe se mi zdi zelo v redu. Deluje zelo motiviran, da mu uspe ena zelo dobra sezona. Razmišljamo o tem, da je Kylian naš igralec in ne vidim možnosti, da ne bi bil del tega, kar smo pričeli pred tedni. Všeč mi je to obdobje (prestopno obdobje, op. p.). Vzel sem ga s humorjem in pozitivizmom. To obdobje je del nogometa. Nekatere stvari se zgodijo, nekatere ne. Veliko stvari se ne zgodi. Kylian je miren. Klub ve, kaj dela in kaj bo storil z Mbappejem. Vemo, da je Kylian naš nogometaš in želimo si, da ostane del PSG-ja. Je miren in pripravljen na petkovo tekmo," je še dodal pred obračunom z Brestom, ki Parižane čaka v sklopu francoske Ligue 1.