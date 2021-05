Pochettino se ne predaja: PSG mora vedno razmišljati o prihodnosti

Štiri točke z zadnjih dveh tekem v sezoni 2020/21 bodo dovolj za Lille, da si prvič po letu 2011 zagotovi državni naslov, ki ga je razen Paris Saint-Germaina v zadnjih desetih letih osvojil zgolj še Montpellier. Na obračunu v Rennesu je poskušal PSG odgovoriti na petkovo zmago vodilnega Lilla na sosedskem obračunu v Lensu (3:0), Neymar, ki je tik pred tekmo odmevno podaljšal pogodbo s klubom do leta 2025, pa je z enajstih metrov tik pred polčasom zadel za vodstvo ekipe iz prestolnice.

Toda v 70. minuti je izid izenačil Sehrou Guirassy, PSG-ju pa tudi po zaslugi izključitve branilca Presnela Kimpembeja, ki je po grobem startu v gleženj nasprotnika dobrih 15 minut kasneje dobil direkten rdeči karton, ni uspelo povesti še enkrat. To je bila pika na i klavrnega maja, ki je že prinesel novo slovo v polfinalu Lige prvakov, v katerem je bil od Parižanov prepričljivo boljši Manchester City. Serijskim osvajalcem lovorik v zadnjem desetletju tako grozi celo sezona brez ene same trofeje, potem ko so v zaključku decembra odmevno končali sodelovanje z nemškim trenerjem Thomasom Tuchlomin pripeljali Mauricia Pochettina. Medtem ko se Tuchel kot trener Chelseaja pripravlja na svoj drugi zaporedni finale Lige prvakov v dveh sezonah, Pochettino išče odgovore na zaskrbljujoč padec forme. V igri za naslov so aktualni francoski prvaki sicer še vedno v francoskem pokalu, v okviru katerega jih sredi tedna čaka gostovanje v Montpellierju.

'Nismo bili boljši od Rennesa'

"Še veliko se lahko zgodi, razočarani smo, a moramo čestitati Rennesu, ki je odigral zelo dobro tekmo," je Pochettina na novinarski konferenci citiral beIN SPORTS. Argentinec je dodal: "Moramo dobiti naslednje tekme in nato upati na kaj. Nismo bili boljši od Rennesa v 90 minutah, nismo si zaslužili treh točk. To je sezona z veliko vzponi in padci, prišli smo pred štirimi meseci, da bi pomagali klubu. Klub, kot je PSG, mora vedno razmišljati o prihodnosti. Vsak klub razmišlja o izboljšavah, odločitve bomo sprejeli ob koncu sezone. Vedno pa razmišljamo o izboljšavah."

PSG je igral brez suspendiranega Kyliana Mbappeja, ki pa ga v vsakem primeru še vedno muči poškodba mišice, zaradi katere ni mogel pomagati soigralcem na povratni tekmi polfinala Lige prvakov v Manchestru.

Marquinhos: Nedopustno je izgubljati takšne točke

"Ali je njegova odsotnost vplivala? Ne smemo misliti, da nismo zmagali le zaradi ene odsotnosti,"je bil odločen Pochettino, čigar moštvo je še na osmi zaporedni tekmi v Ligue 1 prejelo vsaj gol, skupno v tem obdobju že 11, kar je najdaljši niz po letu 2012, ko je trajal še tri tekme dlje. Tudi takrat Parižani niso osvojili naslova, prvak je postal Montpellier, nato pa se je začela s katarskimi milijoni podprta "revolucija", ki je prinesla celo kopico domačih naslovov, a le en preboj do finala Lige prvakov, ki so ga pod taktirko Tuchla lani izgubili v Lizboni proti Bayernu (0:1).

"Odigrali bomo tekme, ki jih še moramo odigrati. Čaka nas še francoski pokal, v prvenstvu pa želimo še pritiskati na Lille,"je bil v pogovoru za Canal+ bojevito razpoložen kapetan Marquinhos, eden najboljših posameznikov sezone. "Moramo dati sto odstotkov. Nedopustno je izgubljati takšne točke, če si Paris Saint-Germain. Lahko se zgodi enkrat, dvakrat, a začenja se dogajati pogosto. Moramo biti iskreni, to ni naša najboljša sezona, nismo bili preveč močni. V zaključku sezone moramo biti veliko boljši."