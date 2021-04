Pochettino: Ta zmaga je posledica žrtvovanja celotnega moštva

Argentinski strokovnjak se zaveda, da je bila to šele prva polovica obračuna z aktualnim evropskim klubskim prvakom, ki bo čez teden dni na povratni tekmi na Parku princev storil vse, da vrne udarec in se uvrsti med najboljša štiri moštva stare celine.

"Jasno je, da sem zadovoljen z doseženim rezultatom v Münchnu. Še bolj pa sem ponosen na igro celotnega moštva, ki se je žrtvovalo za to veliko zmago," so bile uvodne misli stratega Mauricia Pochettina po odlični predstavi nogometašev Paris Saint Germaina na Allianz Areni. "Toda to ne bo dovolj za uvrstitev v polfinale. Za napredovanje potrebujemo vsaj še eno podobno predstavo na domačem igrišču, kajti na nasprotni strani je najboljše moštvo v Evropi. Če je kdo pomislil, da smo z zmago v Münchnu rešili vprašanje potnika v polfinale, se je grdo zmotil,"je v resnem tonu za RMC Sport nadaljeval nekdanji trener Tottenhama, ki vse zasluge za izjemno zmago pripisuje svojim varovancem.

Pomembna prednost, a še zdaleč ne odločilna

"Vedno je lažje razložiti določene stvari, ko zmagaš. Toda igralci so tisti, ki garajo na zelenici. Njim gredo vse pohvale za odlično odigrano tekmo proti tekmecu, ki sicer ne odpušča niti najmanjše napake. Škoda za prejeta zadetka, a po drugi strani smo dosegli tri, kar je velik uspeh. Fantje so potrdili svojo kakovost," je poudaril Pochettino in je obenem izpostavil žrtvovanje določenih posameznikov za uspeh moštva.

"Zavedamo se, da nas čaka še peklenskih 90 ali več minut v Parizu, toda videl sem veliko odrekanja in žrtvovanja za moštveni uspeh. Ta zmaga nas postavlja v ugoden položaj, a še nič ni odločenega. Naša prednost je minimalna, toda s psihološkega stališča zelo pomembna. Moramo pa biti precej boljši, kot smo bili na povratnem obračunu z Barcelono,"je še pristavil strateg Parižanov.