Pochettino: Trener mora prisluhniti navijačem, zaradi njih nogomet obstaja

Pochettino se je po zadnjem neuspehu znašel pod plazom kritik, a zagotavlja, da še vedno verjame, da lahko klub rezultatsko obrne sebi v prid. "Mislim, da sem pravi trener za to moštvo. Če ne bi bil tega mnenja, bi si isti trenutek poslovil. Kritike navijačev? Razumem jih. Navijači so edine osebe, ki jim moraš kot trener prisluhniti. Tako kot jaz si želijo zmagovati. Navijači obožujejo igralce in trenerje, oni so tisti, zaradi katerih nogomet obstaja, zato jim bom vedno prisluhnil," je na očitke na družbenih omrežjih odgovoril Pochettino, ki ga s Tottenhamom v soboto čaka obračun proti Southamptonu, v torek pa v London prihaja Bayern."Če si zaslužimo kritike, moramo to sprejeti. Če ne dosežemo ciljev, ki smo si jih zastavili, imajo navijači pravico, da nas kritizirajo. S tem te spodbudijo, da nekaj spremeniš. Trener ne sme biti trmast in vztrajati pri taktiki, ki ne deluje. Vzponi in padci so del nogometa."