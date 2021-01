Pochettino začel z remijem na klopi PSG-ja, Lyon ostaja na čelu lestvice

Manj kot tri minute je PSG nato potreboval za izenačenje, po lepi akciji sredi kazenskega prostora je zadel italijanski reprezentant Moise Kean . A se rezultat ni spremenil, četudi so bili domači zelo nevarni in so v 70. minuti zadeli tudi prečko. Tudi PSG brez brazilskega zvezdnika Neymarja , ki še ni bil nared po poškodbi gležnja, kljub kar nekaj obetavnim akcijam v drugem delu ni več zadel.

Mauricio Pochettino , ki je dan po novem letu uradno nasledil Nemca Thomasa Tuchela na klopi PSG-ja, je s Parižani, ki jih je vodil le na treh treningih pred tekmo, doživel šok že v uvodu dvoboja s St. Etiennom. Po hudi napaki njihove obrambe so že v 18. minuti domači, ki so šele sredi druge polovice prvenstvene razpredelnice, prek Romaina Hamouma povedli.

Nekdanji francoski selektor Raymond Domenech, ki je 24. decembra prevzel moštvo Nantesa, je to ekipo vodil do remija brez golov z Rennesom. Ta ekipa je tako ostala sicer četrta, ima pa dve točki prednosti pred Monacom, ki je s 5:2 v gosteh odpravil Lorient, predzadnje moštvo prvenstva. Med Rennesom in Monacom je še Olympique Marseille po zmagi nad Montpellierjem in ima pred ekipo iz knežjega mesta točko naskoka.

Francosko državno prvenstvo, 18. krog, izidi:

Lorient - Monaco2:5 (1:1)

Metz - Girondins Bordeaux 0:0

Nantes - Stade Rennes 0:0

Racing Strasbourg- Olympique Nimes 5:0 (3:0)

Stade Brest - Nice 2:0 (2:0)

St. Etienne - PSG 1:1 (1:1)

Lille - Angers1:2 (1:2)

Olympique Lyon - Lens 3:2 (1:0)

Olympique Marseille - Montpellier 3:1 (1:0)

Stade Reims - Dijon 0:0