Pochettino želi reprezentanco ZDA popeljati do naslova svetovnih prvakov

Najboljša uvrstitev ZDA na svetovnem prvenstvu v sodobnem času je bila uvrstitev v četrtfinale v Južni Koreji in na Japonskem leta 2002. Ameriška selekcija je na prvem nogometnem mundialu leta 1930 osvojila tretje mesto.

Argentinca, nekdanjega trenerja Chelseaja, treniral je tudi Espanyol, Southampton, Tottenham Hotspur in Paris Saint-Germain, so v petek uradno predstavili medijem, potem ko je ta teden podpisal pogodbo.

"Menim, da vsi mislijo, da ni časa za pripravo, da bi na SP prišli v stanju pripravljenosti za zmago. Sem tisti, ki misli, da je to mogoče, verjamem, da je dovolj časa," je dejal.

Novi ameriški selektor ima manj kot dve leti časa, da spreobrne usodo moštva, ki je zmagalo le na eni od zadnjih sedmih tekem, a verjame, da mu to lahko uspe.

Sam želi zgraditi ekipo, ki bo igrala privlačen in napadalen nogomet, prepričan je, da bodo njegovi igralci pripravljeni na spremembe.

"Mislim, da so igralci tako inteligentni in tako nadarjeni, da lahko igrajo na drugačen način. Imamo čas in moramo verjeti v res velike stvari," je dodal.

Enainpetdesetletnega nekdanjega argentinskega reprezentanta je delo pritegnilo med drugim tudi zato, ker je šlo za drugačen izziv. "To je izziv, ki nas popelje iz cone udobja, ne le zato, da skupaj dosežemo stvari, ampak da se osvežimo v nogometu, ki je bil za nas vedno privlačen že od daleč," je dejal.

Njegova prva naloga bo sestaviti ekipo za dve oktobrski prijateljski tekmi. Najprej proti Panami, ki je ZDA premagala v predtekmovanje letošnje Cope Americe, nato pa Američane tri dni pozneje čaka večni tekmec Mehika v Guadalajari.

Argentinca, ki je prvič prevzel naloge selektorja, so vpoklicali, potem ko so se razšli z domačim trenerjem Greggom Berhalterjem, pod katerim je ameriška reprezentanca izpadla že v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva.