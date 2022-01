Pochettino želja vodstva Uniteda, toda Rangnick ima drugega kandidata

Ralf Rangnick trenutno vodi Manchester United kot začasni trener do konca sezone. Nato bo nemški trener začel dveletno vlogo svetovalca v klubu, kar pomeni, da bo ključni človek pri odločanju o tem, kdo bo sedel na klop rdečih vragov.

Iskanje trajne zamenjave za Oleja Gunnarja Solskjaerja, ki je moral oditi zaradi slabih izidov, se tako nadaljuje. Časnik La Parisien je poročal, da je Mauricio Pochettino eden izmed glavnih favoritov za to mesto, čeprav je Argentinec trenutno trdno zacementiran na klopi Paris Saint-Germaina.

Argentinec, ki je Tottenham popeljal v finale Lige prvakov leta 2019, trenutno dobro krmari PSG v francoskem prvenstvu (PSG ima 11 točk prednosti pred Nico na vrhu Ligue 1), prav tako so se Parižani prebili v izločilne boje Lige prvakov, kjer se bodo v osmini finala pomerili z Real Madridom.

Vodstvo Uniteda naj bi v klub želelo pripeljati Pochettina, čigar družina še vedno živi v Londonu. Toda zdi se, da ima Rangnick svojega favorita – trenerja Ajaxa Erika Ten Haga. Pogodba Ten Haga z Ajaxom velja do konca sezone 2022-23, prav tako Pochettinova pri PSG.

Sicer je 51-letni nizozemski trener osvojil naslov državnega prvaka z Ajaxom v sezoni 2018-19 in se uvrstil tudi v polfinale Lige prvakov, preden so ga v zadnjih trenutkih dramatično izločili prav Pochettinovi Spursi. Nato je sledil množičen kadrovski osip, saj so odšli ključni igralci, kot so Matthijs de Ligt, Donny van de Beek in Hakim Ziyech.

Vsi so zapustili klub v zadnjih 12 mesecih, toda Ten Hag je pomladil moštvo in lansko sezono so se do naslova Eredivisie sprehodili s prednostjo 16 točk. V tej sezoni trenutno za vodilnim PSV-jem na vrhu lestvice zaostajajo za točko.

Ten Hag je moštvo pripeljal v osmino finala Lige prvakov, potem ko so bili le ena od treh ekip, ki so zmagale na vseh šestih tekmah v skupinskem delu tega prestižnega klubskega tekmovanja. Ajax se bo pomeril z Benfico in to predstavlja kar lepe možnosti za napredovanje v četrtfinale.