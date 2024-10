Pochettino zmagovito začel ameriško avanturo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Argentinski strateg Mauricio Pochettino , nekdanji trener Tottenhama, Paris Saint-Germaina in Chelseaja, je vodenje ameriške reprezentance prevzel v začetku septembra, potem ko je ZDA pred tem zmagala le na eni od zadnjih sedmih tekem. Pochettino bo reprezentanco vodil na svetovnem prvenstvu 2026, ki ga bo ZDA gostila skupaj s Kanado in Mehiko. Po le petih dneh dela z novo ekipo pa se že pozna vpliv 52-letnega Argentinca, ki je svojo zasedbo postavil v fleksibilno 4-2-3-1.

Potek igre je na sredini nadzoroval Aidan Morris , 22-letni član Middlesbroughja, ki na pokalu Amerik, kjer je ZDA izpadla v skupinskem delu, sploh ni igral. Panama, ki je na južnoameriškem prvenstvu v skupini ugnala Američane, je Pochettinovi zasedbi prepustila posest, ti pa so si pod njegovim vodstvom pripravljali več priložnosti, kod pod vodstvom prejšnjega stratega Gregga Berhalterja .

Po prvem polčasu brez golov, je hitro v drugem nogometaš italijanskega Milana Musah dosegel prvi gol Pochettinove ere. Zmago je z golom v sodnikovem dodatku potrdil Pepi. "Zelo dober občutek. To je bila za nas zelo težka tekma. Korak za korakom nekaj gradimo. Cilj je leto 2026, a smo zadovoljni, saj smo bili trdni in zelo profesionalni. Toda to je le prvi korak k izboljšanju," je po tekmi dejal argentinski strokovnjak.