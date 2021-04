Pochettino razočaran po porazu: Ko prejmeš takšna zadetka, je to težko sprejeti

V drugem delu igre so gosti začutili "kri" ter z zadetkoma Kevina de Bruyneja in Riyada Mahreza prišli do želenega rezultatskega zasuka za nekoliko mirnejše pričakovanje povratnega obračuna na Etihadu. "Ko bi morali še bolj stopiti na plin, smo prenehali igrati svojo igro in tako dopustili tekmecu, da tok igre preusmeri na način, ki njemu bolj ustreza. Ko si na tej ravni tekmovanja enkrat v zaostanku, se je prekleto težko vrniti nazaj v igro. V zadnjih letih si je City nabral kar nekaj izkušenj, ki so mu v drugem polčasu prišle še kako prav," je po minimalnem porazu na domačem igrišču dejal Pochettino, ki bo moral v dneh do povratnega obračuna zelo podrobno analizirati napake svojih varovancev.

Herrera: "Ko Cityju prepustiš posest žoge, si v hudih škripcih."

Ander Herrera je vstopil v igro v samem zaključku dvoboja, ko je Pochettino vse sile usmeril v napad in izenačenje izida. Toda tega Parižani na njihovo žalost niso dočakali, kar pred povratno tekmo v Manchestru predstavlja še dodatno oviro na poti do želene uvrstitve v finale najprestižnejšega nogometnega klubskega tekmovanja na svetu.

"Do vodstva z 1:0 smo igrali zelo dobro in imeli stvari pod nadzorom, nato pa se je zgodil meni nejasen preobrat. Prenehali smo igrati svojo igro, prepustili posest žoge nasprotniku, za katerega pa dobro vemo, kako kakovosten je v tej prvini nogometne igre. In ko enkrat Cityju prepustiš posest žoge, si v hudih škripcih," je po porazu na Parku princev povedal Herrera in v optimističnem tonu dodal: "Še vedno so naše možnosti za nastop v finalu velike. V tej sezoni smo namreč zmagali že kar nekaj zelo pomembnih in zahtevnih tekem v gosteh, tako da je moj optimizem upravičen. Če bomo na povratnem obračunu v Manchestru ponovili pristop in igro s predhodnih tekem proti Bayernu, imamo vse možnosti za končni uspeh."