Počil mu je film: namesto intervjuja skočil na tribuno in obračunal z navijačem

Nemško športno javnost pretresa incident, ki se je zgodil po ponedeljkovi nogometni tekmi v sklopu DFB-pokala med Dynamom Dresdnom in HSV-jem. Igralec Hamburgerja Toni Leistner je namreč s prostora za pogovor z mediji skočil na tribuno in fizično obračunal z navijačem domače ekipe. Varnostniki in drugi igralci so preprečili hujši incident.

Nemško športno javnost pretresa incident, ki se je zgodil po ponedeljkovi nogometni tekmi za tamkajšnji pokal med Dresdnom in HSV. Igralec Hamburgerja Toni Leistnerje namreč med pogovorom za medije skočil na tribuno in fizično obračunal z navijačem domače ekipe. Varnostniki in drugi igralci so preprečili hujši incident. Ni še jasno, kaj je tako vznemirilo igralca Hamburga, da se je odločil za potezo, ki bo zagotovo zanj imela hude posledice. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Na videoposnetkih s tribune (glej vdelano povezavo zgoraj) se vidi le, da je Leistner zapustil mesto intervjuja, skočil na tribuno in se namenil do točno določenega navijača, ki je pred tem zasedal mesto tik ob igrišču. Leistner je navijača odrinil, tako da je ta padel na zadnjico, nadaljnja dejanja pa mu je preprečil varnostnik in drugi gledalci v bližini. Nogometaš je nato zapustil tribuno in se ob žvižgih domačih navijačev prek zelenice odpravil v slačilnico. Zanimivo, da je 30-letni branilec rojen prav v Dresdnu in da je že večkrat priznal, da je goreč navijač tega moštva. Dresden je sicer drugoligaš, z zmago s 4:1 pa je izločil klub iz prve nemške lige, ki je bil leta 1983 evropski prvak.